Эксперты выяснили отношение россиян к работе в выходные и праздники

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Почти две трети россиян (62%) считают работу в выходные и праздники приемлемой, при этом об эффективности такой работы говорят менее половины опрошенных, показало исследование сервиса Работа.ру, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.

Согласно данным исследования, более половины россиян (52%) работали в новогодние праздники. При этом более половины (58%) респондентов отметили, что не считают работу в праздники эффективной.

По правилам, работодатель должен оплатить работу в нерабочий праздничный день в двойном размере или предоставить день отдыха. Привлекать к работе в выходные и праздники можно только в исключительных случаях и с письменного согласия работника.

При этом, говоря об условиях оплаты работы в праздники и выходные, только четверть (24%) респондентов отметили, что получили двойной оклад, а 14% отметили, что берут за это отгул в любой удобный день. При этом почти две трети россиян (62%) получают оплату за работу в праздники и выходные в размере обычного оклада.

Приемлемым привлечение к работе в праздники и выходные считают 62% россиян, 38% не согласны с ними.