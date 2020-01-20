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Эксперты выяснили отношение россиян к работе в выходные и праздники
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РИА Новости

Эксперты выяснили отношение россиян к работе в выходные и праздники

03:12 20.01.2020
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковСотрудники в офисе. Архивное фото
Сотрудники в офисе. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Почти две трети россиян (62%) считают работу в выходные и праздники приемлемой, при этом об эффективности такой работы говорят менее половины опрошенных, показало исследование сервиса Работа.ру, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
Согласно данным исследования, более половины россиян (52%) работали в новогодние праздники. При этом более половины (58%) респондентов отметили, что не считают работу в праздники эффективной.
По правилам, работодатель должен оплатить работу в нерабочий праздничный день в двойном размере или предоставить день отдыха. Привлекать к работе в выходные и праздники можно только в исключительных случаях и с письменного согласия работника.
При этом, говоря об условиях оплаты работы в праздники и выходные, только четверть (24%) респондентов отметили, что получили двойной оклад, а 14% отметили, что берут за это отгул в любой удобный день. При этом почти две трети россиян (62%) получают оплату за работу в праздники и выходные в размере обычного оклада.
Приемлемым привлечение к работе в праздники и выходные считают 62% россиян, 38% не согласны с ними.
Исследование проходило во всех округах РФ в январе 2020 года среди трех тысяч респондентов из экономически активного населения старше 18 лет.
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