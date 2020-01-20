"Росатом" ждет атомный ледокол "Арктика" в первом полугодии

"Конечно, сохраняются", - сказал Лихачев в ответ на вопрос, сохраняются ли планы передачи "Арктики" в эксплуатацию "Росатому" в указанные сроки.

Программа ходовых испытаний головного универсального атомного ледокола "Арктика" началась в декабре 2019 года. Однако в связи с необходимостью доработки турбинной части атомохода первый этап испытаний прошел на дизельном ходу, без запуска ядерной энергетической установки, как планировалось ранее. Программа ходовых испытаний должна быть полностью выполнена на работающей ядерной энергоустановке, после этого атомоход будет сдан "Росатому" в эксплуатацию.