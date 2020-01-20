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Ядерные технологии
2020-01-20T03:09+0300
https://ria.ru/20200120/1563613578.html
"Росатом" ждет атомный ледокол "Арктика" в первом полугодии
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РИА Новости

"Росатом" ждет атомный ледокол "Арктика" в первом полугодии

03:09 20.01.2020
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАтомный ледокол "Арктика"
Атомный ледокол Арктика
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Атомный ледокол "Арктика". Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. "Росатом" по-прежнему ожидает получить атомный ледокол "Арктика" в первом полугодии 2020 года, сообщил РИА Новости глава госкорпорации Алексей Лихачев.
"Конечно, сохраняются", - сказал Лихачев в ответ на вопрос, сохраняются ли планы передачи "Арктики" в эксплуатацию "Росатому" в указанные сроки.
Программа ходовых испытаний головного универсального атомного ледокола "Арктика" началась в декабре 2019 года. Однако в связи с необходимостью доработки турбинной части атомохода первый этап испытаний прошел на дизельном ходу, без запуска ядерной энергетической установки, как планировалось ранее. Программа ходовых испытаний должна быть полностью выполнена на работающей ядерной энергоустановке, после этого атомоход будет сдан "Росатому" в эксплуатацию.
Ранее сроком сдачи называлось первое полугодие 2020 года.
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом
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Ядерные технологииАлексей ЛихачевРосатом
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