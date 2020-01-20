Для вывода спутников системы "Сфера" потребуется 148 запусков ракет

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Госкорпорации " Госкорпорации " Роскосмос " понадобится 148 запусков ракет-носителей легкого, среднего и тяжелого классов для развертывания к 2030 году многофункциональной орбитальной группировки "Сфера", состоящей более чем из 600 спутников, стоимость запусков оценивается более чем в 300 миллиардов рублей.

Сведения о выводе спутников на орбиту содержатся в предварительной программе запусков, представленной "Роскосмосом" в конце 2019 года в "Сколково". Копия материалов презентации имеется в распоряжении РИА Новости.

Всего, говорится в материалах, группировка российской системы "Сфера", которая призвана стать ответом на зарубежные системы OneWeb и Starlink, к 2030 году должна насчитывать 638 космических аппаратов, в том числе 334 спутника связи, 55 спутников навигации и 249 аппаратов дистанционной съемки Земли. По состоянию на конец 2019 года вся российская спутниковая группировка, включая военные аппараты, насчитывает 164 спутника, из которых 92 — гражданских.

По подсчетам "Роскосмоса", в течение десяти лет для вывода на орбиту такого количества спутников понадобится запустить 88 средних ракет "Союз-2.1б", 36 легких ракет "Ангара-1.2" и 24 тяжелых ракеты "Ангара-А5". При этом ранее предполагалось, что вся орбитальная группировка будет развернута за счет стартов 25 ракет "Ангара-А5".

В презентации госкорпорации указывается, что сами ракеты будут изготавливаться не за средства бюджета, заложенного в Федеральную целевую программу "Сфера". Кто будет оплачивать производство ракет, не уточняется.

При этом, согласно сайту госзакупок, стоимость изготовления ракеты "Союз-2.1б" составляет, по данным на конец 2019 года, 1,5 миллиарда рублей. Стоимость "Ангары-1.2" в ценах по состоянию на июнь 2019 года — 2,02 миллиарда рублей, а тяжелой "Ангары-А5" в ценах 2018 года — более пяти миллиардов рублей.

Таким образом, в современных ценах необходимо 132 миллиарда рублей на запуски ракет "Союз", 72,72 миллиарда рублей на легкую "Ангару" и 120 миллиардов рублей на тяжелые ракеты "Ангара", то есть суммарно 324,72 миллиарда рублей на изготовление ракет.

Ранее сообщалось, что проект федеральной целевой программы "Сфера" находится на согласовании в правительстве. Вице-премьер Юрий Борисов заявлял, что в 2020 году на разработку системы может быть выделено более десяти миллиардов рублей.