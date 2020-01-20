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РИА Наука
2020-01-20T10:56+0300
https://ria.ru/20200120/1563613506.html
Для вывода спутников системы "Сфера" потребуется 148 запусков ракет
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РИА Новости

Для вывода спутников системы "Сфера" потребуется 148 запусков ракет

03:06 20.01.2020 (обновлено: 10:56 20.01.2020)
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© РИА Новости / КЦ "Южный" / РоскосмосПуск ракеты-носителя "Протон-М" с российским космическим аппаратом "Электро-Л" №3 с космодрома Байконур
Пуск ракеты-носителя Протон-М с российским космическим аппаратом Электро-Л №3 с космодрома Байконур
© РИА Новости / КЦ "Южный" / Роскосмос
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Госкорпорации "Роскосмос" понадобится 148 запусков ракет-носителей легкого, среднего и тяжелого классов для развертывания к 2030 году многофункциональной орбитальной группировки "Сфера", состоящей более чем из 600 спутников, стоимость запусков оценивается более чем в 300 миллиардов рублей.
Сведения о выводе спутников на орбиту содержатся в предварительной программе запусков, представленной "Роскосмосом" в конце 2019 года в "Сколково". Копия материалов презентации имеется в распоряжении РИА Новости.
Всего, говорится в материалах, группировка российской системы "Сфера", которая призвана стать ответом на зарубежные системы OneWeb и Starlink, к 2030 году должна насчитывать 638 космических аппаратов, в том числе 334 спутника связи, 55 спутников навигации и 249 аппаратов дистанционной съемки Земли. По состоянию на конец 2019 года вся российская спутниковая группировка, включая военные аппараты, насчитывает 164 спутника, из которых 92 — гражданских.
По подсчетам "Роскосмоса", в течение десяти лет для вывода на орбиту такого количества спутников понадобится запустить 88 средних ракет "Союз-2.1б", 36 легких ракет "Ангара-1.2" и 24 тяжелых ракеты "Ангара-А5". При этом ранее предполагалось, что вся орбитальная группировка будет развернута за счет стартов 25 ракет "Ангара-А5".
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В презентации госкорпорации указывается, что сами ракеты будут изготавливаться не за средства бюджета, заложенного в Федеральную целевую программу "Сфера". Кто будет оплачивать производство ракет, не уточняется.
При этом, согласно сайту госзакупок, стоимость изготовления ракеты "Союз-2.1б" составляет, по данным на конец 2019 года, 1,5 миллиарда рублей. Стоимость "Ангары-1.2" в ценах по состоянию на июнь 2019 года — 2,02 миллиарда рублей, а тяжелой "Ангары-А5" в ценах 2018 года — более пяти миллиардов рублей.
Таким образом, в современных ценах необходимо 132 миллиарда рублей на запуски ракет "Союз", 72,72 миллиарда рублей на легкую "Ангару" и 120 миллиардов рублей на тяжелые ракеты "Ангара", то есть суммарно 324,72 миллиарда рублей на изготовление ракет.
Ранее сообщалось, что проект федеральной целевой программы "Сфера" находится на согласовании в правительстве. Вице-премьер Юрий Борисов заявлял, что в 2020 году на разработку системы может быть выделено более десяти миллиардов рублей.
Проект "Сфера" анонсировал президент России Владимир Путин в 2018 году. Образующими проектами системы "Сфера" наряду со спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС, системами дистанционного зондирования Земли, спутниковой системой связи "Экспресс-РВ" и "Гонец", а также ретрансляции "Луч" станут глобальная система интернета вещей "Марафон" и система широкополосного доступа в интернет "Скиф".
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РИА НаукаКосмос - РИА НаукаРоскосмосРоссия
Популярные комментарии
Задача РФ быть первыми в технологической сфере... в вооружении мы лидеры на годы, теперь можно и в мирном пространстве начинать развивать прорывные технологии
20 января, 06:35
Даша Рудник
47510112
Для вывода спутников нужны средства. И не малые .Деньги будут частными . Кто будет их выводить из бюджета не сообщается
20 января, 04:08
vovik4488
9900122
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