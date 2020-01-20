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2020-01-20T02:58+0300
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Эксперт: берлинский процесс оказался лишь небольшим шагом вперед
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РИА Новости

Эксперт: берлинский процесс оказался лишь небольшим шагом вперед

02:58 20.01.2020
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Международной конференции по Ливии в Берлине
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Международной конференции по Ливии в Берлине
© РИА Новости / Алексей Никольский
ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости, Алексей Богдановский. Берлинский процесс по урегулированию ситуации в Ливии в теории очень важен, но на практике — лишь небольшой шаг вперед, сказал РИА Новости Карим Мезран, старший научный сотрудник Центра по изучению Ближнего Востока в Атлантическом совете в Вашингтоне.
В Берлине в воскресенье прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Были на саммите и премьер-министр Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж, и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.
"В теории, если все будут соблюдать то, о чем они договорились, это большой шаг вперед. Я хочу сказать, что не вижу убежденного согласия, особенно со стороны Египта и ОАЭ, реально остановить поддержку Хафтара и заставить его уважать прекращение огня", - сказал Мезран.
"По моему мнению, берлинская конференция — это в конечном счете маленький, минимальный шаг вперед. У меня первоначально было негативное мнение. Сложно сказать, куда это приведет, поскольку, как вы сказали, две стороны (конфликта) не разговаривают друг с другом. Международное сообщество выступило с общей идеей — уважать эмбарго... но это не значит, что в этот раз они договорились о чем-то, о чем не могли договориться раньше", - добавил эксперт.
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Он напомнил, что Германия и другие страны подготовили разъяснения, что именно международное сообщество сделает для того, чтобы эмбарго уважали и чтобы решения ООН соблюдались.
"Посмотрим, что будет, я не ожидаю многого. Не уверен, что это решение будет иметь значение. Я думаю, что будет продолжение тупиковой ситуации на местах. Вероятно, через несколько месяцев мы увидим де-факто разделение страны на две части. Я не думаю, что турки, русские, европейцы и американцы действительно смогут разрешить ситуацию на местах... без более жесткого давления на тех, кого они поддерживают", - сказал Мезран.
На вопрос, не поможет ли остановить разделение страны общее стремление внешних сил сохранить единство Ливии, Мезран ответил: "Посмотрим".
"Если прекращение огня удержится и если Хафтар согласится отвести свои войска от Триполи обратно в Бенгази, и комитеты, которые должны были начать работать, - по безопасности и по политическим вопросам, - действительно начнут работу, тогда, возможно, мы увидим соглашение, которое приведет к формированию нового правительства национального единства и продолжению берлинского процесса. Но я настроен пессимистично", - заключил эксперт.
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