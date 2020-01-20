Киевский эксперт объяснил, почему россияне вчетверо богаче украинцев

По словам эксперта, президент России Владимир Путин отказался открывать Западу российский рынок и разукрупнять свои основные базовые отрасли. Как считает Головачев, власти России проводят политику жесткого протекционизма, удерживают старые отрасли в полугосударственной собственности и пытаются создавать новые.
Рынок Украины, как отмечает Головачев, уже "вскрыл" Запад через соглашение об ассоциации, которое исключает протекционизм в пользу национальной промышленности.
Для разрешения такой ситуации на Украине должна появиться ответственная и сплоченная элита, которая сможет противостоять диктату Запада и провести жесткую 20-летнюю стратегию новой индустриализации, подчеркивает эксперт.