Киевский эксперт объяснил, почему россияне вчетверо богаче украинцев

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Уровень жизни в Уровень жизни в России в четыре раза выше, чем на Украине , благодаря протекционистской политике российских властей, такое мнение высказал в статье, опубликованной в издании "Главред" , украинский политолог Андрей Головачев.

По словам эксперта, президент России Владимир Путин отказался открывать Западу российский рынок и разукрупнять свои основные базовые отрасли. Как считает Головачев, власти России проводят политику жесткого протекционизма, удерживают старые отрасли в полугосударственной собственности и пытаются создавать новые.

Рынок Украины, как отмечает Головачев, уже "вскрыл" Запад через соглашение об ассоциации, которое исключает протекционизм в пользу национальной промышленности.