Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-20T10:57+0300
https://ria.ru/20200120/1563613371.html
Киевский эксперт объяснил, почему россияне вчетверо богаче украинцев
https://cdn23.img.ria.ru/images/156195/34/1561953424_0:133:3068:1860_1036x0_80_0_0_9fff51eebf3b5e68cb264bc3b8be7a4e.jpg
РИА Новости

Киевский эксперт объяснил, почему россияне вчетверо богаче украинцев

02:50 20.01.2020 (обновлено: 10:57 20.01.2020)
51533
© РИА Новости / СтрингерБанкноты номиналом 1000 гривен
Банкноты номиналом 1000 гривен
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Уровень жизни в России в четыре раза выше, чем на Украине, благодаря протекционистской политике российских властей, такое мнение высказал в статье, опубликованной в издании "Главред", украинский политолог Андрей Головачев.
По словам эксперта, президент России Владимир Путин отказался открывать Западу российский рынок и разукрупнять свои основные базовые отрасли. Как считает Головачев, власти России проводят политику жесткого протекционизма, удерживают старые отрасли в полугосударственной собственности и пытаются создавать новые.
Участники всеукраинского марша протеста против повышения цен на газ и роста коммунальных тарифов
17 января 2019, 14:30Сказано в эфире
Политолог рассказал, за чей счет Киев спасается от дефолтаВ Верховной раде подвергли критике многократное увеличение тарифов ЖКХ на Украине за последние годы. Политолог (Высшая школа экономики) Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik разъяснил ситуацию.
Рынок Украины, как отмечает Головачев, уже "вскрыл" Запад через соглашение об ассоциации, которое исключает протекционизм в пользу национальной промышленности.
Для разрешения такой ситуации на Украине должна появиться ответственная и сплоченная элита, которая сможет противостоять диктату Запада и провести жесткую 20-летнюю стратегию новой индустриализации, подчеркивает эксперт.
155380148724
Обсудить 45
РоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
"Киевский эксперт объяснил, почему россияне вчетверо богаче украинцев" - авт. И в 60-70 раз беднее людей живущих в ЕС и Америке. Так, что когда народ нашей страны называют "нищебродами" то, удивляться этому не приходится, хотя и обидно за всех нас.
20 января, 05:24
VTVass1ly Terkin
1520010145
Если скакать в два раза интенсивнее и выше, "новую индустриализацию" можно провести не за двадцать, а за десять лет. Арифметика.
20 января, 06:01
lizander_57 Лизандер
55460102
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленскому не дали выступить на форуме памяти холокоста в Израиле
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Источник рассказал о возврате России долгов за военную технику
Актер Марат Башаров
Башаров прокомментировал срыв своего выступления на Украине
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с членами российского правительства
"Ъ" опубликовал данные о доходах Мишустина и его жены
Пуск ракеты-носителя Протон-М с российским космическим аппаратом Электро-Л №3 с космодрома Байконур
Для вывода спутников системы "Сфера" потребуется 148 запусков ракет
Владимир Путин и Си Цзиньпин на Деловом форуме БРИКС в Бразилии
Неужели Россия переходит на китайскую модель?
Макет хранилища сжиженного природного газа на международном арктическом форуме Арктика – территория диалога
Литва против Польши: маленькая европейская газовая война
Российский вертолет Ми-24 во время облета авиабазы Хмеймим в Сирии
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1
Источник: Сербия купила у России комплексы ПВО "Панцирь-С1"
Посетитель музея Аушвиц-Биркенау в Польше
Как Россия и Израиль обидели Польшу
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко
Тимошенко заявила о начале "ликвидации" Украины
На месте прорыва трубы отопления в хостеле в Перми
В пермском отеле пять человек погибли при прорыве трубы с кипятком
Президент США Дональд Трамп
Против президента США применили главное оружие. Его массово предают
Погода в Москве
Синоптики пообещали москвичам "небывалую" погоду
Колокольня Домского кафедрального собора в Риге в Латвии
"Время латышей ушло": жители Риги возмутились из-за русского языка
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:10По Крымскому мосту прошли первые сто пассажирских поездов
12:10При стрельбе в Канзас-Сити погибли два человека
12:08Комитет ГД одобрил проект об электронном документообороте для tax free
12:07Москва пока не планирует контактов с новым главой МИД КНДР
12:06Завершились съемки фильма Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе"
12:04В Госдуме прокомментировали итоги конференции по Ливии в Берлине
12:02Спасатель посчитал трагедию в пермском отеле результатом халатности
11:57Глава МИД Чехии прокомментировал итоги встречи по Ливии
11:54Китай готов работать над реализацией итогов конференции по Ливии
11:52Шойгу призвал укреплять силовой потенциал ОДКБ
11:51Ребенка, которого спасли при ЧП в пермском отеле, забрала бабушка
11:51Москвичей предупредили о резких колебаниях атмосферного давления
11:48СМИ: делегация Ирака посетит Россию, Китай и Украину для покупки ПВО
11:48Умер историк церкви Георгий Ореханов
11:48В Татарстане из школы эвакуировали почти 800 человек из-за возгорания
11:46В России выдали первые загранпаспорта с помощью криптобиокабин
11:43В Пермской сетевой компании раскрыли подробности ЧП в гостинице
11:40В Чехии позитивно оценили итоги конференции по Ливии в Берлине
11:38Президент Чехии назвал Путина сильным политиком
11:36Реконструкцию станции Биробиджан II планируют завершить в 2021 году
Лента новостейМолния