Ливийцы обсудят на форуме возможность реформы президентского совета

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи на полях Международной конференции по Ливии в Берлине

БЕРЛИН, 20 янв - РИА Новости. Ливийцы проведут до конца января политический форум, на котором обсудят возможности реформирования президентского совета, следует из документа, принятого по итогам международной Ливийцы проведут до конца января политический форум, на котором обсудят возможности реформирования президентского совета, следует из документа, принятого по итогам международной конференции по Ливии в Берлине.

Документ озаглавлен как "Практическая реализация берлинского процесса миссией ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ)". В нем описаны особенности реализации решений по шести "корзинам", в частности в политической сфере, в секторе экономики и финансов, в области безопасности, в вопросе соблюдения эмбарго на поставку оружия Ливии и в сфере международного гуманитарного права и прав человека.

В разделе, касающемся политики, сказано, что "МООНПЛ запустила процесс создания форума политического диалога, который должен быть созван за пределами Ливии к концу января". Предполагается, что в нем примут участие 40 представительных ливийцев, которые будут избраны для этого в ходе консультаций с основными избирательными округами.

"Форум соберется, чтобы обсудить возможность реформирования президентского совета и назначения нового премьер-министра и двух заместителей премьер-министра, которым будет поручено формирование правительства..." - отмечается в документе.

"Правительство будет представлено палате представителей, чтобы она проголосовала за него. Формирование нового правительства, естественно, потребует от всех сторон согласия на роспуск нынешней исполнительной власти", - говорится в документе.

"Это должно происходить одновременно с объединением разделенных в настоящее время государственных учреждений", - подчеркивается в нем.

Авторы указывают, что основной задачей для палаты представителей станет завершение законодательства о выборах, необходимого для завершения переходного периода. Для достижения этой цели, по их словам, "высшая государственная избирательная комиссия должна быть полностью профинансирована и укомплектована". "Форум политического диалога должен разработать дорожную карту для расширения возможностей и обеспечения финансирования высшей государственной избирательной комиссии", - сказано в документе.