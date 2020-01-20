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Ливийцы обсудят на форуме возможность реформы президентского совета
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РИА Новости

Ливийцы обсудят на форуме возможность реформы президентского совета

02:21 20.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи на полях Международной конференции по Ливии в Берлине
 Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи на полях Международной конференции по Ливии в Берлине
© РИА Новости / Алексей Никольский
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БЕРЛИН, 20 янв - РИА Новости. Ливийцы проведут до конца января политический форум, на котором обсудят возможности реформирования президентского совета, следует из документа, принятого по итогам международной конференции по Ливии в Берлине.
Документ озаглавлен как "Практическая реализация берлинского процесса миссией ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ)". В нем описаны особенности реализации решений по шести "корзинам", в частности в политической сфере, в секторе экономики и финансов, в области безопасности, в вопросе соблюдения эмбарго на поставку оружия Ливии и в сфере международного гуманитарного права и прав человека.
В разделе, касающемся политики, сказано, что "МООНПЛ запустила процесс создания форума политического диалога, который должен быть созван за пределами Ливии к концу января". Предполагается, что в нем примут участие 40 представительных ливийцев, которые будут избраны для этого в ходе консультаций с основными избирательными округами.
"Форум соберется, чтобы обсудить возможность реформирования президентского совета и назначения нового премьер-министра и двух заместителей премьер-министра, которым будет поручено формирование правительства..." - отмечается в документе.
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"Правительство будет представлено палате представителей, чтобы она проголосовала за него. Формирование нового правительства, естественно, потребует от всех сторон согласия на роспуск нынешней исполнительной власти", - говорится в документе.
"Это должно происходить одновременно с объединением разделенных в настоящее время государственных учреждений", - подчеркивается в нем.
Авторы указывают, что основной задачей для палаты представителей станет завершение законодательства о выборах, необходимого для завершения переходного периода. Для достижения этой цели, по их словам, "высшая государственная избирательная комиссия должна быть полностью профинансирована и укомплектована". "Форум политического диалога должен разработать дорожную карту для расширения возможностей и обеспечения финансирования высшей государственной избирательной комиссии", - сказано в документе.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.
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