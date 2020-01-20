Глава Евросовета прокомментировал итоги саммита в Берлине по Ливии

"Сейчас всем членам международного сообщества пора работать вместе для укрепления соглашения о прекращении огня и соблюдения эмбарго ООН на поставки оружия, а также сохранения единства финансовых институтов Ливии, от которых зависит единство самой страны", - говорится в заявлении главы Евросовета, опубликованное на сайте организации.