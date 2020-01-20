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Глава Евросовета прокомментировал итоги саммита в Берлине по Ливии
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РИА Новости

Глава Евросовета прокомментировал итоги саммита в Берлине по Ливии

02:18 20.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций участников Международной конференции по Ливии в Берлине
 Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций участников Международной конференции по Ливии в Берлине
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель призвал международное сообщество к сотрудничеству для содействия урегулирования конфликта в Ливии и предостерег от односторонних действий, которые могут усугубить ситуацию в стране.
"Сейчас всем членам международного сообщества пора работать вместе для укрепления соглашения о прекращении огня и соблюдения эмбарго ООН на поставки оружия, а также сохранения единства финансовых институтов Ливии, от которых зависит единство самой страны", - говорится в заявлении главы Евросовета, опубликованное на сайте организации.
"Мы должны избегать односторонних действий, таких как подписание соглашений, которые усугубляют конфликт", - добавил Мишель.
Как подчеркнул глава Евросовета, ЕС поддерживает суверенитет и территориальную целостность Ливии. "Это в интересах региональной стабильности и процветания, это жизненно важно для Европы", - отметил он.
В Берлине в воскресенье прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Были на саммите и премьер-министр Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.
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Конференция по Ливии в БерлинеЕвросоветШарль МишельЛивияВ мире
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