Глава Евросовета прокомментировал итоги саммита в Берлине по Ливии

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель призвал международное сообщество к сотрудничеству для содействия урегулирования конфликта в Ливии и предостерег от односторонних действий, которые могут усугубить ситуацию в стране.
"Сейчас всем членам международного сообщества пора работать вместе для укрепления соглашения о прекращении огня и соблюдения эмбарго ООН на поставки оружия, а также сохранения единства финансовых институтов Ливии, от которых зависит единство самой страны", - говорится в заявлении главы Евросовета, опубликованное на сайте организации.
"Мы должны избегать односторонних действий, таких как подписание соглашений, которые усугубляют конфликт", - добавил Мишель.
Как подчеркнул глава Евросовета, ЕС поддерживает суверенитет и территориальную целостность Ливии. "Это в интересах региональной стабильности и процветания, это жизненно важно для Европы", - отметил он.
В Берлине в воскресенье прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Были на саммите и премьер-министр Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.