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Помпео надеется на сокращение поставок оружия в Ливию после саммита
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РИА Новости

Помпео надеется на сокращение поставок оружия в Ливию после саммита

01:43 20.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и госсекретарь США Майк Помпео во время встречи на полях Международной конференции по Ливии в Берлине
Президент РФ Владимир Путин и госсекретарь США Майк Помпео во время встречи на полях Международной конференции по Ливии в Берлине
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео надеется, что саммит в Берлине поможет хотя бы сократить поставки оружия в Ливию, как это предусмотрено эмбарго ООН.
"Мы много говорили об оружейном эмбарго ООН и о том, что многие страны его нарушают. Много говорилось о том, как можно добраться до различных участников, предоставляющих различные системы вооружений и раздувающих конфликт, о том, что нужно это сократить. Думаю, мы добились прогресса, по крайней мере в том, чтобы было меньше новых систем вооружений, меньше новых сил, которые стекаются в регион, чтобы мы могли получить по крайней мере застой (в боевых действиях)", - сказал журналистам Помпео, чьи слова приводит пресс-служба госдепартамента.
По его словам, это позволит начать процесс политического урегулирования, которого хотели все стороны конференции.
Берлинская конференция прошла после межливийских переговоров в Москве с участием представителей РФ и Турции. Хафтар тогда покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Сарраджа. Делегация из Триполи подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.
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Конференция по Ливии в БерлинеМайк ПомпеоЛивияООНСШАВ мире
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