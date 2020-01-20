Помпео надеется на сокращение поставок оружия в Ливию после саммита

"Мы много говорили об оружейном эмбарго ООН и о том, что многие страны его нарушают. Много говорилось о том, как можно добраться до различных участников, предоставляющих различные системы вооружений и раздувающих конфликт, о том, что нужно это сократить. Думаю, мы добились прогресса, по крайней мере в том, чтобы было меньше новых систем вооружений, меньше новых сил, которые стекаются в регион, чтобы мы могли получить по крайней мере застой (в боевых действиях)", - сказал журналистам Помпео, чьи слова приводит пресс-служба госдепартамента.