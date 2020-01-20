Эксперт: Ливии нужны не переговоры, а перемирие и меры в экономике

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Международной конференции по Ливии в Берлине

ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости, Алексей Богдановский. Говорить о прямых переговорах противоборствующих сторон в Говорить о прямых переговорах противоборствующих сторон в Ливии пока рано, нужно прекращение огня и попытки восстановить экономику, сказал РИА Новости Джейсон Пек, приглашенный научный сотрудник Института Ближнего Востока в Вашингтоне.

В Берлине в воскресенье прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Были на саммите и премьер-министр Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.

"Не думаю, что прямые переговоры нужны или что они будут что-то значить. Проблема в Ливии - не конфликт между Сарраджем и Хафтаром. Хотя СМИ это изображают именно так, в этом есть большое недопонимание", - считает Пек.

"Имеются две коалиции ополченцев, которые противостоят друг другу. Саррадж не командует своей коалицией ополченцев, он просто номинальная фигура, так что нет смысла, чтобы он вел дебаты или переговоры с Хафтаром. Возможно, какие-то полевые командиры могли бы вести переговоры с генералами более низкого ранга на стороне Хафтара, но это тоже не имеет смысла, потому что у этих ребят опыта дипломатии", - пояснил Пек.

По его словам, Берлинская конференция не задумывалась по образцу всеобъемлющих договоренностей по Ближнему Востоку в Осло и Кэмп-Дэвиде.

"(Участники конференции) пытаются заложить основы для того, чтобы обрубить корни насилия. Если бы они успешно изолировали внешнее вмешательство, это бы сыграло большую роль, но для этого ливийцы совсем не требуются. Требуется, чтобы международные игроки договорились между собой", - сказал Пек.

По его словам, следующий шаг — экономический трек.

"Это может сработать только в том случае, если будет достигнута тупиковая ситуация в военных действиях, а иностранная военная поддержка будет изолирована", - пояснил эксперт.