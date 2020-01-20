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Пушков: Меркель не сомневается в роли Москвы в урегулировании в Ливии
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РИА Новости

Пушков: Меркель не сомневается в роли Москвы в урегулировании в Ливии

01:31 20.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин, федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на Международной конференции по Ливии
 Президент РФ Владимир Путин, федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на Международной конференции по Ливии
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель не сомневается в роли Москвы в ливийском урегулировании.
Конференция по урегулированию в Ливии состоялась в воскресенье в Берлине, на нее были приглашены представители России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС, ООН.
"СМИ ФРГ представляют усилия Меркель по Ливии как попытку "не допустить нового триумфа России". Скорее, Меркель хочет придать Берлину и ЕС новый вес в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Но вряд ли сомневается, что Москва будет и в ливийском процессе играть ключевую роль. Уже играет", - написал он в Twitter.
Берлинская конференция прошла после межливийских переговоров в Москве с участием представителей РФ и Турции.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.
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Конференция по Ливии в БерлинеАлексей ПушковАнгела МеркельЛивияРоссияВ мире
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