Пушков: Меркель не сомневается в роли Москвы в урегулировании в Ливии

Конференция по урегулированию в Ливии состоялась в воскресенье в Берлине, на нее были приглашены представители России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС, ООН.

"СМИ ФРГ представляют усилия Меркель по Ливии как попытку "не допустить нового триумфа России". Скорее, Меркель хочет придать Берлину и ЕС новый вес в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Но вряд ли сомневается, что Москва будет и в ливийском процессе играть ключевую роль. Уже играет", - написал он в Twitter.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.