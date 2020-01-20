Названы возможные причины пожара в доме для душевнобольных в Чехии

ПРАГА, 20 янв - РИА Новости. Неосторожное обращение с огнем или даже умышленный поджог могли стать причиной пожара, произошедшего в воскресенье в доме для душевнобольных в городе Вейпрты на западе Неосторожное обращение с огнем или даже умышленный поджог могли стать причиной пожара, произошедшего в воскресенье в доме для душевнобольных в городе Вейпрты на западе Чехии , в котором погибли восемь человек и почти 30 получили ранения, заявила журналистам староста (глава) города Йитка Гавдунова.

Ранее представитель службы скорой помощи Прокоп Воленик сообщил журналистам, что утром в воскресенье пожар начался в доме, где проживали душевнобольные. Сперва утверждалось, что пожар произошел в доме престарелых. В результате ЧП погибли восемь человек, еще 27 получили ранения, из них трое - тяжелые. Большинство пострадавших, как и погибшие, надышались дымом.

"Причиной пожара может быть и человеческий фактор. Ведь все пациенты этого дома по своему ментальному развитию находятся практически на уровне детей 6-12 лет. И раньше были случаи, когда кто-то из них пытался поджечь дом, но тогда пожары удавалось быстро потушить. Сейчас у жителей нашего небольшого городка (2,9 тысячи человек) от случившегося шок... Мы все здесь как одна большая семья", - сказала Гавдунова.

По словам старосты, пациенты могут проносить в дом любые предметы, в том числе спички и зажигалки, но, по мнению Гавдуновой, подобную практику необходимо изменить.

Как сообщил журналистам командир пожарного расчета Йозеф Бауэр, команда которого первой прибыла к загоревшемуся дому, его жители находились в огромном стрессе и не понимали, что происходит и что им надо делать. "Огонь уже вовсю бушует в их доме, а они жмутся к своим тумбочкам и кроватям и не убегают. Каждого приходилось выносить на улицу", - сказал Бауэр.

На место трагедии в Вейпрты приехал премьер Андрей Бабиш. По его словам, всем пострадавшим при пожаре будет оказана всесторонняя поддержка.