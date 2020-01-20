Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-20T01:28+0300
https://ria.ru/20200120/1563612920.html
Названы возможные причины пожара в доме для душевнобольных в Чехии
https://cdn24.img.ria.ru/images/118136/93/1181369333_0:1522:3456:3466_1036x0_80_0_0_e681615d7722641ce286d8a0f0c4c034.jpg
РИА Новости

Названы возможные причины пожара в доме для душевнобольных в Чехии

01:28 20.01.2020
250
© Flickr / Jaroslav A. PolákПожарные машины в Чехии
Пожарные машины в Чехии
© Flickr / Jaroslav A. Polák
Пожарные машины в Чехии. Архивное фото
ПРАГА, 20 янв - РИА Новости. Неосторожное обращение с огнем или даже умышленный поджог могли стать причиной пожара, произошедшего в воскресенье в доме для душевнобольных в городе Вейпрты на западе Чехии, в котором погибли восемь человек и почти 30 получили ранения, заявила журналистам староста (глава) города Йитка Гавдунова.
Ранее представитель службы скорой помощи Прокоп Воленик сообщил журналистам, что утром в воскресенье пожар начался в доме, где проживали душевнобольные. Сперва утверждалось, что пожар произошел в доме престарелых. В результате ЧП погибли восемь человек, еще 27 получили ранения, из них трое - тяжелые. Большинство пострадавших, как и погибшие, надышались дымом.
"Причиной пожара может быть и человеческий фактор. Ведь все пациенты этого дома по своему ментальному развитию находятся практически на уровне детей 6-12 лет. И раньше были случаи, когда кто-то из них пытался поджечь дом, но тогда пожары удавалось быстро потушить. Сейчас у жителей нашего небольшого городка (2,9 тысячи человек) от случившегося шок... Мы все здесь как одна большая семья", - сказала Гавдунова.
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Вчера, 20:34
В Тюмени локализовали пожар на складе с макулатурой
По словам старосты, пациенты могут проносить в дом любые предметы, в том числе спички и зажигалки, но, по мнению Гавдуновой, подобную практику необходимо изменить.
Как сообщил журналистам командир пожарного расчета Йозеф Бауэр, команда которого первой прибыла к загоревшемуся дому, его жители находились в огромном стрессе и не понимали, что происходит и что им надо делать. "Огонь уже вовсю бушует в их доме, а они жмутся к своим тумбочкам и кроватям и не убегают. Каждого приходилось выносить на улицу", - сказал Бауэр.
На место трагедии в Вейпрты приехал премьер Андрей Бабиш. По его словам, всем пострадавшим при пожаре будет оказана всесторонняя поддержка.
В свою очередь, президент республики Милош Земан, выступая по радио Frekvence 1, заявил о том, что наградит медалью "За героизм" полицейского из города Вейпрты, который первым подоспел на место пожара и без каких-либо вспомогательных средств вынес из горящего дома 10 человек. В настоящее время этот полицейский, фамилия которого пока не раскрывается, находится под наблюдением медиков.
Пожар
Вчера, 16:04
В Новом Уренгое при пожаре в жилом доме пострадали два человека
110302
Обсудить 0
ЧехияВ мире
Рекомендуем
Полицейская машина в США
СМИ: на Гавайях двух полицейских убили при стрельбе
Президент РФ Владимир Путин, федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на Международной конференции по Ливии
Пушков: Меркель не сомневается в роли Москвы в урегулировании в Ливии
Шахтеры в штольне
Британия прекратит инвестировать в зарубежные угольные шахты
Больница Jinyintan Hospital в городе Ухань, КНР
В Китае третий человек умер от нового типа коронавируса
Самолет МиГ-29
Россия модернизирует шесть МиГ-29 ВВС Белоруссии для экспорта в Сербию
Шприц
В Пекине выявили два случая заражения новым типом коронавируса
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский: не хочу, чтобы США вовлекали нас в свою внутреннюю политику
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Борис Джонсон во время встречи на полях Международной конференции по Ливии в Берлине
В МИД ОАЭ прокомментировали итоги конференции по Ливии в Берлине
Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций участников Международной конференции по Ливии в Берлине
Глава Евросовета прокомментировал итоги саммита в Берлине по Ливии
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленскому не дали выступить на форуме памяти холокоста в Израиле
Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо
Помпео рассчитывает встретиться с Гуаидо в Колумбии
Госсекретарь США Майк Помпео и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Международной конференции по Ливии
Помпео: стороны Берлинской конференции привержены прекращению огня
Госсекретарь США Майк Помпео и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Международной конференции по Ливии
Помпео надеется, что нефтяные объекты в Ливии разблокируют
Британский принц Гарри в Букингемском дворце в Лондоне
Принц Гарри рассказал о решении отказаться от королевских обязанностей
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Международной конференции по Ливии в Берлине
Эксперт: Ливии нужны не переговоры, а перемирие и меры в экономике
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:10При стрельбе в Канзас-Сити погибли два человека
12:08Комитет ГД одобрил проект об электронном документообороте для tax free
12:07Москва пока не планирует контактов с новым главой МИД КНДР
12:06Завершились съемки фильма Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе"
12:04В Госдуме прокомментировали итоги конференции по Ливии в Берлине
12:02Спасатель посчитал трагедию в пермском отеле результатом халатности
11:57Глава МИД Чехии прокомментировал итоги встречи по Ливии
11:54Китай готов работать над реализацией итогов конференции по Ливии
11:52Шойгу призвал укреплять силовой потенциал ОДКБ
11:51Ребенка, которого спасли при ЧП в пермском отеле, забрала бабушка
11:51Москвичей предупредили о резких колебаниях атмосферного давления
11:48СМИ: делегация Ирака посетит Россию, Китай и Украину для покупки ПВО
11:48Умер историк церкви Георгий Ореханов
11:48В Татарстане из школы эвакуировали почти 800 человек из-за возгорания
11:46В России выдали первые загранпаспорта с помощью криптобиокабин
11:43В Пермской сетевой компании раскрыли подробности ЧП в гостинице
11:40В Чехии позитивно оценили итоги конференции по Ливии в Берлине
11:38Президент Чехии назвал Путина сильным политиком
11:36Реконструкцию станции Биробиджан II планируют завершить в 2021 году
11:36Режиссера Сергея Соловьева перевели в реанимацию, сообщил источник
Лента новостейМолния