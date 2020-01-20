Помпео: стороны Берлинской конференции привержены прекращению огня

ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Стороны Берлинской конференции искренне привержены прекращению огня в Ливии, считает госсекретарь США Майк Помпео.
"Я только что покинул встречу в Берлине, где у нас было большинство сторон, имеющих возможность улучшить жизнь ливийского народа. Был достигнут прогресс в направлении полномасштабного прекращения огня, перемирия, временной отмены боевых действий. Осталось еще немало сделать. На поле боя очень сложная обстановка", - сказал журналистам Помпео, слова которого приводит госдепартамент.
"Однако у нас были президент (Турции Тайип) Эрдоган, президент (России Владимир) Путин, канцлер (Германии Ангела) Меркель, спецпосланник (ООН по Ливии Гассан) Саламе, и все они дали искреннее обязательство,.. что мы будем это делать — сокращать риски, осуществлять прекращение огня", - добавил он.
Он признался, что оптимистично настроен относительно того, "что будет меньше насилия и будет возможность начать переговоры, которые пытался организовать спецпосланник Саламе". Он подчеркнул, что сейчас это намного более вероятно, чем до встречи.