Помпео: стороны Берлинской конференции привержены прекращению огня

"Я только что покинул встречу в Берлине, где у нас было большинство сторон, имеющих возможность улучшить жизнь ливийского народа. Был достигнут прогресс в направлении полномасштабного прекращения огня, перемирия, временной отмены боевых действий. Осталось еще немало сделать. На поле боя очень сложная обстановка", - сказал журналистам Помпео, слова которого приводит госдепартамент.