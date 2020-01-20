СМИ: на Гавайях двух полицейских убили при стрельбе

На данный момент до конца неясно, что привело к стрельбе. Однако источники сообщили каналу, что подозреваемого в стрельбе выселили из дома, в котором он жил, после чего он, по некоторым данным, ударил ножом хозяина жилища. По прибывшим на место полицейским подозреваемый открыл огонь. Получивших ранения правоохранителей доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Канал не сообщает, когда и от чего они умерли.