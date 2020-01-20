СМИ: на Гавайях двух полицейских убили при стрельбе

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. По меньшей мере двое полицейских города Гонолулу на Гавайских островах (США) были убиты в результате стрельбы, сообщает местный телеканал Hawaii News Now со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
На данный момент до конца неясно, что привело к стрельбе. Однако источники сообщили каналу, что подозреваемого в стрельбе выселили из дома, в котором он жил, после чего он, по некоторым данным, ударил ножом хозяина жилища. По прибывшим на место полицейским подозреваемый открыл огонь. Получивших ранения правоохранителей доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Канал не сообщает, когда и от чего они умерли.
После стрельбы злоумышленник поджог дом, пламя перекинулось на соседние здания, также загорелись несколько машин. Сейчас на месте происшествия работают пожарные.
Власти не сообщают, был ли подозреваемый задержан или застрелен. Однако, по оценкам канала, полиция, которая находится на месте происшествия, "по всей видимости, не занимается активным поиском подозреваемого".
При этом телеканал CNN со ссылкой на представителя ФБР в Гонолулу указывает, что стрелок еще не нейтрализован.