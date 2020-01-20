Зеленскому не дали выступить на форуме памяти холокоста в Израиле

"Нас (Украину. — Прим. ред.) не пригласили выступать. Но в любом случае я буду присутствовать на этой церемонии", — сказал он.

При этом украинский лидер выразил мнение, что поскольку, по его словам, каждый четвертый еврей, погибший в результате холокоста, был уроженцем Украины, было бы справедливо, чтобы он произнес речь.

Ранее израильский МИД осудил прославление ответственных за убийства евреев на Украине и подчеркнул, что память о холокосте не может быть внутренним делом страны.

В ответ украинское внешнеполитическое ведомство заявило, что официальный Киев осуждает любые формы нетерпимости и антисемитизма, а сохранение исторической памяти о трагедии холокоста будет оставаться важным направлением государственной политики.

Всемирный форум памяти холокоста пройдет 22-23 января в мемориале "Яд Вашем" в Израиле. От поездки на мероприятие ранее отказался президент Польши Анджей Дуда, которому организаторы мероприятия также не предоставили слово. При этом ряд СМИ утверждали, что одной из основных причин отмены визита Дуды является присутствие на форуме российского лидера Владимира Путина, который должен стать там "главным гостем".

Аушвиц-Биркенау был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов холокоста. В 1941-1945 годах там погибли около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона — евреи. Красная армия освободила лагерь 27 января 1945-го.