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Зеленскому не дали выступить на форуме памяти холокоста в Израиле
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РИА Новости

Зеленскому не дали выступить на форуме памяти холокоста в Израиле

01:10 20.01.2020 (обновлено: 11:32 20.01.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали возможность выступить в Израиле на форуме в память холокоста, который посвящен 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц. Об этом глава государства заявил в интервью изданию The Times of Israel.

"Нас (Украину. — Прим. ред.) не пригласили выступать. Но в любом случае я буду присутствовать на этой церемонии", — сказал он.

При этом украинский лидер выразил мнение, что поскольку, по его словам, каждый четвертый еврей, погибший в результате холокоста, был уроженцем Украины, было бы справедливо, чтобы он произнес речь.
Ранее израильский МИД осудил прославление ответственных за убийства евреев на Украине и подчеркнул, что память о холокосте не может быть внутренним делом страны.
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В ответ украинское внешнеполитическое ведомство заявило, что официальный Киев осуждает любые формы нетерпимости и антисемитизма, а сохранение исторической памяти о трагедии холокоста будет оставаться важным направлением государственной политики.
Всемирный форум памяти холокоста пройдет 22-23 января в мемориале "Яд Вашем" в Израиле. От поездки на мероприятие ранее отказался президент Польши Анджей Дуда, которому организаторы мероприятия также не предоставили слово. При этом ряд СМИ утверждали, что одной из основных причин отмены визита Дуды является присутствие на форуме российского лидера Владимира Путина, который должен стать там "главным гостем".
Аушвиц-Биркенау был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов холокоста. В 1941-1945 годах там погибли около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона — евреи. Красная армия освободила лагерь 27 января 1945-го.
Истории.doc
Томаш Радиль. Я пережил Освенцим
20 мая 2019, 11:00
178312618122438
Обсудить 80
Анджей ДудаОсвенцимВторая мировая война (1939-1945)Владимир ЗеленскийВладимир ПутинПольшаРоссияИзраильУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Какой все таки злопамятный Израиль, всё не может забыть роли бандеровцев в Холокосте, хотя Украина сказала "Це не мы!"
20 января, 01:41
Сергей Норд
112633333146
Ну а что удивительного. Эти страны прославляют нацистов. Что они ещё ждали от Израиля? Это даже ребёнок поймёт.
20 января, 01:28
Andrey Bodrey
34531102
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