Врач рассказала, кому может навредить аномально теплая погода

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Врач высшей категории, терапевт Врач высшей категории, терапевт Лариса Алексеева объяснила в беседе с " Вечерней Москвой ", кому может навредить аномально теплая погода и какие заболевания в таких условиях могут обостряться.

В период неустойчивой погоды у многих людей обостряются хронические недуги, заявила Алексеева. По ее словам, прежде всего это заболевания, связанные с дыхательными путями, сердечно-сосудистой системой.

При аномально теплой погоде также обостряется астма и увеличивается число гипертонических кризов, предупредила медик. Она добавила, что очень восприимчивы к метеоколебаниям и люди с проблемами артериального давления.

По словам Алексеевой, в таких условиях недомогание может возникнуть и у аллергиков. "Также у многих в такой погодный период сбивается биологический ритм в организме, нарушается режим сна, возникает чувство усталости, появляется упадок сил", — рассказала медик.

Кроме того, некомфортно чувствуют себя люди с такими заболеваниями, как гастрит, болезни почек и поджелудочной железы, заключила врач.

Ранее руководитель лаборатории этиологии и эпидемиологии НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Елена Бурцева рассказала о том, что теплая зима создает благоприятные условия для распространения ОРВИ и гриппа.