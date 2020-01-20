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Врач рассказала, кому может навредить аномально теплая погода
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РИА Новости

Врач рассказала, кому может навредить аномально теплая погода

01:09 20.01.2020 (обновлено: 10:11 20.01.2020)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПосетитель у регистрационной стойки в поликлинике
Посетитель у регистрационной стойки в поликлинике
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Посетитель у регистрационной стойки в поликлинике. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Врач высшей категории, терапевт Лариса Алексеева объяснила в беседе с "Вечерней Москвой", кому может навредить аномально теплая погода и какие заболевания в таких условиях могут обостряться.
В период неустойчивой погоды у многих людей обостряются хронические недуги, заявила Алексеева. По ее словам, прежде всего это заболевания, связанные с дыхательными путями, сердечно-сосудистой системой.
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При аномально теплой погоде также обостряется астма и увеличивается число гипертонических кризов, предупредила медик. Она добавила, что очень восприимчивы к метеоколебаниям и люди с проблемами артериального давления.
По словам Алексеевой, в таких условиях недомогание может возникнуть и у аллергиков. "Также у многих в такой погодный период сбивается биологический ритм в организме, нарушается режим сна, возникает чувство усталости, появляется упадок сил", — рассказала медик.
Кроме того, некомфортно чувствуют себя люди с такими заболеваниями, как гастрит, болезни почек и поджелудочной железы, заключила врач.
Ранее руководитель лаборатории этиологии и эпидемиологии НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Елена Бурцева рассказала о том, что теплая зима создает благоприятные условия для распространения ОРВИ и гриппа.
По ее словам, в теплую погоду люди чаще посещают общественные места, следовательно, возрастает риск распространения воздушно-капельных инфекций. Бурцева отметила, что возросло количество случаев заболевания вирусными инфекциями, что может быть следствием относительно высоких для зимы температур.
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Лариса АлексееваЗдоровьеРоссияОбщество
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