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Эксперт: саммит по Ливии не дал гарантий эмбарго по оружию
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РИА Новости

Эксперт: саммит по Ливии не дал гарантий эмбарго по оружию

01:08 20.01.2020 (обновлено: 01:15 20.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций участников Международной конференции по Ливии в Берлине
 Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций участников Международной конференции по Ливии в Берлине
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости, Алексей Богдановский. Конференция в Берлине по Ливии стала максимально широким форумом для обсуждения ситуации в стране, но не дала гарантий соблюдения эмбарго на поставки оружия, заявил РИА Новости Джейсон Пек, приглашенный научный сотрудник Института Ближнего Востока в Вашингтоне.
Конференция по урегулированию в Ливии прошла в воскресенье в Берлине, на нее были приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран.
"Заявления об уважении эмбарго на поставки оружия ничего не значат, если их нельзя реализовать, если не будет конкретного механизма, такого как комитет, который накладывал бы санкции на любого, кто нарушит его", - сказал Пек. Он напомнил, что основные участники конференции уже давно поддержали эмбарго под эгидой ООН, но оно все равно нарушается.
Кроме того, он напомнил, что никаких штрафов или международных мер против нарушителей эмбарго тоже пока не предусмотрено. До того, как будут очерчены конкретные меры, об изменениях говорить рано, считает Пек.
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Он отметил широкий характер саммита, в котором принимали участие Россия, Турция, США и ряд других стран. Были на саммите и премьер-министр Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.
"Все игроки, которых действительно можно было пригласить, были приглашены, это был наиболее представительный, широкий саммит высокого уровня, который когда бы то ни было был организован по Ливии", - сказал Пек.
Он счел несущественными возражения ряда стран, таких как Марокко и Греция, которых на саммит не пригласили. По его словам, эти страны не являются крупными игроками в Ливии.
Он также заявил, что у ООН на данный момент нет средств, поддержки и достаточного количества людей, чтобы самостоятельно урегулировать конфликт, необходимы дипломатические усилия крупнейших стран, таких как США, Россия и Великобритания. Среди наиболее влиятельных стран внутри Ливии он назвал Турцию, Россию, Италию, ОАЭ, Египет и Иорданию, которые, по его словам, поддерживают разные стороны конфликта. В то же время Германия, США и Великобритания пытаются помочь сторонам наладить посредничество и дипломатию, уточнил Пек. С военной точки зрения наиболее крупные инвестиции в Ливии сделала Турция, считает он.
"Ливийский конфликт очень сложен и имеет много действующих лиц", - заключил Пек.
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Конференция по Ливии в БерлинеЛивияСШАВ мире
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