В Подмосковье один человек погиб, четыре пострадали в ДТП с маршруткой

"Московская область, городской округ Сергиев Посад, старое Ярославское шоссе. Столкновение легкового автомобиля и маршрутного такси. Пострадало 5 человек, из них один погиб, детей нет. МЧС России проводились работы по деблокированию пострадавших", - говорится в сообщении.