В Подмосковье один человек погиб, четыре пострадали в ДТП с маршруткой

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Маршрутка столкнулась с легковым автомобилем в Подмосковье, один человек погиб, четверо пострадали, сообщает МЧС России в понедельник.
"Московская область, городской округ Сергиев Посад, старое Ярославское шоссе. Столкновение легкового автомобиля и маршрутного такси. Пострадало 5 человек, из них один погиб, детей нет. МЧС России проводились работы по деблокированию пострадавших", - говорится в сообщении.
К ликвидации последствий ДТП привлекалось 22 человека, 7 единиц техники.
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