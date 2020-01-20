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В Подмосковье один человек погиб, четыре пострадали в ДТП с маршруткой
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РИА Новости

В Подмосковье один человек погиб, четыре пострадали в ДТП с маршруткой

00:45 20.01.2020 (обновлено: 09:38 20.01.2020)
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© Фото : Главное управление МЧС России по Московской областиЛобовое столкновение маршрутного такси, находящегося на остановке "ПМК" и легкового автомобиля в городском округе Сергиев-Посад. 19 января 2020
Лобовое столкновение маршрутного такси, находящегося на остановке ПМК и легкового автомобиля в городском округе Сергиев-Посад. 19 января 2020
© Фото : Главное управление МЧС России по Московской области
Лобовое столкновение маршрутного такси, находящегося на остановке "ПМК" и легкового автомобиля в городском округе Сергиев-Посад. 19 января 2020
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Маршрутка столкнулась с легковым автомобилем в Подмосковье, один человек погиб, четверо пострадали, сообщает МЧС России в понедельник.
"Московская область, городской округ Сергиев Посад, старое Ярославское шоссе. Столкновение легкового автомобиля и маршрутного такси. Пострадало 5 человек, из них один погиб, детей нет. МЧС России проводились работы по деблокированию пострадавших", - говорится в сообщении.
К ликвидации последствий ДТП привлекалось 22 человека, 7 единиц техники.
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МЧС РФМосковская областьПроисшествия
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