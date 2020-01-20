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Сбербанк решил поучаствовать в проекте по строительству аналога Ан-2
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РИА Новости

Сбербанк решил поучаствовать в проекте по строительству аналога Ан-2

00:40 20.01.2020 (обновлено: 04:45 20.01.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСамолет Ан-2
Самолет Ан-2
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Самолет Ан-2. Архивное фото
УЛАН-УДЭ, 20 янв - РИА Новости. Сбербанк планирует принять участие в финансировании технопарка в Бурятии, предназначенного для строительства аналога "Кукурузника" - легкого многоцелевого самолета "Байкал", сообщил РИА Новости первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин.
Президент России Владимир Путин 15 января поручил правительству продумать запуск серийного производства самолета "Байкал" - аналога "Кукурузника" (Ан-2).
"На встрече с главой Республики Бурятия (Алексеем Цыденовым) мы подробно обсудили технопарк для строительства новой линейки малой гражданской авиации в России – самолета "Байкал", и высказали намерение поучаствовать в финансировании развития его инфраструктуры. Рассчитываем, что Сбербанк будет финансовым оператором нового авиакластера маломощной авиации в России", - сообщил Ведяхин.
В августе прошлого года Минпромторг анонсировал создание нового регионального самолета вместимостью 9-14 человек вместо "Кукурузника". Изначально планировалось, что Ан-2 заменит одномоторный самолет ТВС-2ДТС "Байкал", разработанный Сибирским НИИ авиации на базе "Кукурузника". Его серийное производство предполагалось начать в 2021 году на Улан-Удэнском авиазаводе.
В Минпромторге ранее также сообщали, что ТВС-2ДТС – это экспериментальный образец воздушного судна, созданный для отработки новых технологий, и с учетом полученного научно-технического задела в рамках работы ЛМС (легкий многоцелевой самолет) создается новый серийный самолет.
Самолет Ан-2
14 ноября 2019, 10:13
Серийное производство самолета на замену Ан-2 начнут в 2023 году
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Ан-2Сбербанк РоссииРоссияЭкономика
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