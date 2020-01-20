Сбербанк решил поучаствовать в проекте по строительству аналога Ан-2

"На встрече с главой Республики Бурятия (Алексеем Цыденовым) мы подробно обсудили технопарк для строительства новой линейки малой гражданской авиации в России – самолета "Байкал", и высказали намерение поучаствовать в финансировании развития его инфраструктуры. Рассчитываем, что Сбербанк будет финансовым оператором нового авиакластера маломощной авиации в России", - сообщил Ведяхин.