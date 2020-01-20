ЕС призвал стороны конфликта в Йемене к взаимодействию с ООН

Как ранее сообщал телеканал Belqees TV со ссылкой на медицинский источник, при ракетном обстреле лагеря йеменской армии "аль-Майль" в провинции Мариб на северо-востоке страны погибло по меньшей мере 80 человек. Как сообщил военный источник телеканала, обстрел был произведен при помощи баллистической ракеты и беспилотника. Йеменская армия обвинила в обстреле мятежников из движения "Ансар Алла" (хуситов).

"Этот акт угрожает продолжающейся военной деэскалации и подрывает процесс под руководством ООН в стране. Все стороны должны проявлять сдержанность и конструктивно взаимодействовать с спецпосланником генсека ООН для прекращения конфликта. У Йемена есть возможность для достижения мира, которую нельзя упускать", - говорится в сообщении.

Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности, об обмене пленными, прекращении огня в Ходейде - городе-порте на Красном море - и передаче его под контроль ООН.