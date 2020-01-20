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Религия и мировоззрение
2020-01-20T00:32+0300
https://ria.ru/20200120/1563612445.html
Сербский митрополит отказался обсуждать с Черногорией закон о церквях
https://cdn24.img.ria.ru/images/156275/68/1562756856_0:142:3072:1869_1036x0_80_0_0_107848d8f39d44552444a91f55a281b9.jpg
РИА Новости

Сербский митрополит отказался обсуждать с Черногорией закон о церквях

00:32 20.01.2020
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CC BY 2.0 / cat_collector / Serbian Orthodox church of St. NicholasЦерковь в Черногории
Церковь в Черногории
CC BY 2.0 / cat_collector / Serbian Orthodox church of St. Nicholas
Церковь в Черногории. Архивное фото
БЕЛГРАД, 20 янв – РИА Новости. Митрополит Черногорско-Приморский Сербской православной церкви (СПЦ) Амфилохий (Радович) отказался вести переговоры с властями Черногории, пока спорный закон о религиозных объединениях остается в силе.
Десятки тысяч православных верующих в воскресенье участвовали в праздновании Богоявления и молебнах и шествиях по всей Черногории. Традиционные заплывы за крестом проходили не только в реках и озерах, но и в Адриатическом море. Крупнейший состоялся в центре Подгорицы, на месте впадения реки Рибницы в Морачу, близ остатков средневековой крепости сербской королевской династии Неманич.
Торжества, которые включали в себя массовый заплыв за крестом и крещение около сотни взрослых и детей, возглавил владыка Амфилохий, который призвал руководство страны "креститься и быть со своим народом". Президент Мило Джуканович ранее в очередной раз упрекнул СПЦ в политизации вопроса и призвал к переговорам о применении закона, который категорически отказался отозвать.
Церковь Святого Николы в Улцине
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"Если он это называет политическим собранием, тогда он не знает, что церковное, а что политическое, и это неудивительно, потому что сам не крещен. А то, что он призывает разговаривать о законе, то народ здесь сегодня сказал свое слово: это не закон, а беззаконие и отъем святынь", - заявил митрополит журналистам.
"Как нам разговаривать о лжи и несправедливости, стыде и позоре Черногории? Самое постыдное, что произошло в Черногории – этот закон. Не можем разговаривать об этом так, как он (президент Мило Джуканович) хочет", - подчеркнул сербский архиерей.
Владыка Амфилохий ранее призвал руководство республики отозвать спорный закон о религиозных объединениях или уйти из власти. Патриарх Сербский Ириней на Богоявление снова призвал власти Черногории одуматься. Позицию Джукановича в воскресенье также подвергли критике глава администрации сербского президента Никола Селакович и глава минобороны Александр Вулин.
В декабре 2019 года парламент Черногории большинством голосов правящей коалиции утвердил закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", который вызвал сильную общественную реакцию и протесты. В СПЦ опасаются, что после принятия закона начнется изъятие сербской церковной собственности и ее передача непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл призвал верующих выразить поддержку и писать письма духовенству Сербской православной церкви в Черногории. Священный синод РПЦ призвал все поместные церкви выступить с поддержкой канонической Сербской православной церкви в Черногории.
Митрополит Черногорско-Приморский Сербской православной церкви Амфилохий
17 января, 10:50Религия и мировоззрение
Митрополит Амфилохий призвал отозвать закон о церквях в Черногории
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Религия и мировоззрениеСербская православная церковьЧерногорияСербия
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