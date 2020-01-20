Сербский митрополит отказался обсуждать с Черногорией закон о церквях

БЕЛГРАД, 20 янв – РИА Новости. Митрополит Черногорско-Приморский Митрополит Черногорско-Приморский Сербской православной церкви (СПЦ) Амфилохий (Радович) отказался вести переговоры с властями Черногории , пока спорный закон о религиозных объединениях остается в силе.

Десятки тысяч православных верующих в воскресенье участвовали в праздновании Богоявления и молебнах и шествиях по всей Черногории. Традиционные заплывы за крестом проходили не только в реках и озерах, но и в Адриатическом море. Крупнейший состоялся в центре Подгорицы, на месте впадения реки Рибницы в Морачу, близ остатков средневековой крепости сербской королевской династии Неманич.

Торжества, которые включали в себя массовый заплыв за крестом и крещение около сотни взрослых и детей, возглавил владыка Амфилохий, который призвал руководство страны "креститься и быть со своим народом". Президент Мило Джуканович ранее в очередной раз упрекнул СПЦ в политизации вопроса и призвал к переговорам о применении закона, который категорически отказался отозвать.

"Если он это называет политическим собранием, тогда он не знает, что церковное, а что политическое, и это неудивительно, потому что сам не крещен. А то, что он призывает разговаривать о законе, то народ здесь сегодня сказал свое слово: это не закон, а беззаконие и отъем святынь", - заявил митрополит журналистам.

"Как нам разговаривать о лжи и несправедливости, стыде и позоре Черногории? Самое постыдное, что произошло в Черногории – этот закон. Не можем разговаривать об этом так, как он (президент Мило Джуканович) хочет", - подчеркнул сербский архиерей.

Владыка Амфилохий ранее призвал руководство республики отозвать спорный закон о религиозных объединениях или уйти из власти. Патриарх Сербский Ириней на Богоявление снова призвал власти Черногории одуматься. Позицию Джукановича в воскресенье также подвергли критике глава администрации сербского президента Никола Селакович и глава минобороны Александр Вулин.