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Помпео надеется, что нефтяные объекты в Ливии разблокируют
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РИА Новости

Помпео надеется, что нефтяные объекты в Ливии разблокируют

00:27 20.01.2020 (обновлено: 01:13 20.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Международной конференции по Ливии
Госсекретарь США Майк Помпео и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Международной конференции по Ливии
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео надеется, что нефтяные объекты в Ливии будут разблокированы после Берлинской конференции по урегулированию в этой стране.
"В Ливии есть важный энергетический потенциал... Мы надеемся, что имевшиеся случаи, когда перекрывалась нефть, идущая за границу... что она откроется в результате этого разговора", - сказал Помпео, слова которого привел журналистам госдепартамент.
Кроме того, Помпео заявил о достижении на конференции прогресса в отношении полномасштабного прекращения огня.
Ранее сообщалось, что ливийские племена и местные общественные организации на востоке Ливии призвали к закрытию нефтяных терминалов в знак протеста против действий правительства национального согласия в Триполи.
Берлинская конференция прошла после межливийских переговоров в Москве с участием представителей РФ и Турции. Хафтар тогда покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Сарраджа. Делегация из Триполи подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Хафтара.
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