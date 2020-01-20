Помпео надеется, что нефтяные объекты в Ливии разблокируют

ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Госсекретарь США Майк Помпео надеется, что нефтяные объекты в Ливии будут разблокированы после Берлинской конференции по урегулированию в этой стране.

"В Ливии есть важный энергетический потенциал... Мы надеемся, что имевшиеся случаи, когда перекрывалась нефть, идущая за границу... что она откроется в результате этого разговора", - сказал Помпео, слова которого привел журналистам госдепартамент.

Кроме того, Помпео заявил о достижении на конференции прогресса в отношении полномасштабного прекращения огня.

Ранее сообщалось, что ливийские племена и местные общественные организации на востоке Ливии призвали к закрытию нефтяных терминалов в знак протеста против действий правительства национального согласия в Триполи.

Берлинская конференция прошла после межливийских переговоров в Москве с участием представителей РФ и Турции. Хафтар тогда покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Сарраджа. Делегация из Триполи подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.