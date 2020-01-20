Евросоюз готов участвовать в работе по итогам конференции по Ливии

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Евросоюз обязуется играть существенную роль в последующей деятельности по итогам берлинской конференции по Ливии , следует из совместного заявления главы Еврокомиссии и главы внешнеполитической службы ЕС.

В Евросоюзе отметили, что встреча в Берлине по кризису в Ливии была "первым значительным шагом", однако многое еще предстоит сделать в этом направлении. Также глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержали "единство, суверенитет и территориальную целостность Ливии".

"Европейский союз обязуется играть важную роль в последующей деятельности по итогам сегодняшней конференции по Ливии. Мы подумаем над тем, как наиболее эффективно содействовать контролю за прекращением огня и соблюдению оружейного эмбарго", - говорится в заявлении.

Также в ЕС заявили, что единственным приемлемым решением кризиса являются посреднические усилия ООН, которые ставят во главу угла интересы ливийского народа. В заявлении указывается, что лишь "политический процесс под предводительством Ливии, и главным действующим лицом которого является Ливия, может прекратить конфликт и принести прочный мир".

В понедельник главы МИД стран ЕС "обсудят вклад Евросоюза в осуществление сегодняшнего соглашения".