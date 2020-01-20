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Евросоюз готов участвовать в работе по итогам конференции по Ливии
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РИА Новости

Евросоюз готов участвовать в работе по итогам конференции по Ливии

00:23 20.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Участники церемонии фотографирования глав делегаций-участников Международной конференции по Ливии в Берлине
 Участники церемонии фотографирования глав делегаций-участников Международной конференции по Ливии в Берлине
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Евросоюз обязуется играть существенную роль в последующей деятельности по итогам берлинской конференции по Ливии, следует из совместного заявления главы Еврокомиссии и главы внешнеполитической службы ЕС.
В Евросоюзе отметили, что встреча в Берлине по кризису в Ливии была "первым значительным шагом", однако многое еще предстоит сделать в этом направлении. Также глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержали "единство, суверенитет и территориальную целостность Ливии".
"Европейский союз обязуется играть важную роль в последующей деятельности по итогам сегодняшней конференции по Ливии. Мы подумаем над тем, как наиболее эффективно содействовать контролю за прекращением огня и соблюдению оружейного эмбарго", - говорится в заявлении.
Также в ЕС заявили, что единственным приемлемым решением кризиса являются посреднические усилия ООН, которые ставят во главу угла интересы ливийского народа. В заявлении указывается, что лишь "политический процесс под предводительством Ливии, и главным действующим лицом которого является Ливия, может прекратить конфликт и принести прочный мир".
В понедельник главы МИД стран ЕС "обсудят вклад Евросоюза в осуществление сегодняшнего соглашения".
Конференция по урегулированию в Ливии прошла в воскресенье в Берлине, на нее были приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран.
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