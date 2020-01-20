В рамках военной комиссии по Ливии будут работать несколько групп

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Международной конференции по Ливии в Берлине

БЕРЛИН, 20 янв – РИА Новости. Несколько групп, курирующих различные вопросы, в том числе темы прекращения огня, разоружения и реинтеграции, борьбы с терроризмом, мер безопасности и контроля над границей, будут работать в рамках военной комиссии "5+5", которую решили создать на Несколько групп, курирующих различные вопросы, в том числе темы прекращения огня, разоружения и реинтеграции, борьбы с терроризмом, мер безопасности и контроля над границей, будут работать в рамках военной комиссии "5+5", которую решили создать на конференции по Ливии в Берлине, говорится в одном из документов, принятом по итогам конференции.

Документ озаглавлен как "Практическая реализация берлинского процесса Миссией ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ)". В нем описаны особенности реализации решений по шести "корзинам", в частности, в политической сфере, в секторе экономики и финансов, в области безопасности, в вопросе соблюдения эмбарго на поставку оружия Ливии, и в сфере международного гуманитарного права и прав человека.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в ходе саммита в Берлине было принято решение о создании военной комиссии "пять на пять", с чем согласились глава Правительства национального согласия (ПНС) Фаез Саррадж и лидер Ливийской национальной армии Халифа Хафтар.

В документе сказано, что первый шаг в сфере безопасности предполагает создание Объединенной военной комиссии "5+5", "состоящей из регулярных сотрудников армии и/или полиции под эгидой ООН".

"В рамках Объединенной военной комиссии (ОВК) будут созданы отдельные рабочие группы, которые сосредоточатся на: перемирии и прекращении огня; разоружении, демобилизации и реинтеграции; борьбе с терроризмом; мерах безопасности и контролем над границей", - сказано в документе.

Согласно ему, вторым шагом в сфере безопасности должно стать закрепление перемирия и немедленная демобилизация неливийских участников боевых действий.

Третий этап предполагает начало переговоров под эгидой ОВК в целях достижения постоянного прекращения огня. Отмечается, что эти переговоры должны определить круг полномочий механизма наблюдения и контроля за прекращением огня. Предполагается, что в работе механизма будут участвовать ООН и ливийские представители. Итогом переговоров также должно стать разведение сил, принятие мер по укреплению доверия.

"Техническая рабочая группа по демобилизации, разоружению и… реинтеграции вооруженных групп будет проводить перепись вооруженных формирований… в сотрудничестве с министерством внутренних дел, министерством обороны… и главным командованием нового правительства единства", - говорится в документе.

В нем отмечается, что рабочая группа определит соединения, которые могут быть реабилитированы, которые нуждаются в реформировании или которые надо расформировать и разоружить.

"Террористические и криминальные элементы будут привлечены к ответственности", - подчеркивают авторы документа.

В документе говорится также, что рабочая группа составит карту тяжелых вооружений (включая недавно импортированное оружие). "Рабочая группа также разработает стратегию интеграции и реинтеграции членов вооруженных формирований", - сказано в документе.

Четвертый шаг в сфере безопасности включает реализацию временных мер безопасности, начиная с Триполи, министерством внутренних дел и министерством обороны нового правительства единства, говорится в документе. Целевая группа определит, в каких сферах потребуется международная помощь, и будет координировать ее доставку при поддержке МООНПЛ.