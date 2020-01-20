Экс-глава МИД Египта прокомментировал итоги конференции по Ливии

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи на полях Международной конференции по Ливии в Берлине

КАИР, 20 янв - РИА Новости, Надим Зуауи, Маргарита Кислова. Одним из главных итогов международной Одним из главных итогов международной конференции по урегулированию в Ливии , состоявшейся в воскресенье в Берлине, можно считать фактическое ограничение "деструктивной роли" Турции в ливийском досье. Такое мнение РИА Новости выразил бывший министр иностранных дел Египта и член египетского парламента Мухаммед аль-Ораби.

"В решениях прямо не указывается на Турцию, но по сути она удаляется от участия в ливийском досье… Я полагал, что это должно было быть одной из целей конференции - ограничить или полностью исключить роль Турции как из политического процесса, так и из военного", - сказал собеседник агентства. По его словам, Турция, объявившая о направлении своих военных для помощи правительству национального согласия в Триполи, является дестабилизирующим фактором.

Египетский депутат уверен, что в ближайшее время необходимо задействовать механизм международного контроля для выяснения, идут ли какие-либо военные поставки в Триполи со стороны Турции или нет. "А также действительно ли доходы от нефти будут справедливо распределяться, и вернется ли обратно оружие, которое уже было поставлено в Ливию", - пояснил аль-Ораби, добавив, что предстоит еще длительная дипломатическая работа в этом направлении.

По словам экс-главы МИД Египта, "есть все же опасения, что Турция не будет соблюдать договоренности по Ливии и будет продолжать нарушать международное право, как мы это наблюдали в Ираке и Сирии". "Пока это успех чисто теоретический, а не реализованный на практике… В целом же итоговый документ приемлемый", - указал египетский эксперт.

Отвечая на вопрос, можно ли считать неудачей конференции в Берлине тот факт, что противоборствующие ливийские стороны: глава правительства в Триполи Файез Саррадж и командующий ЛНА Халифа Хафтар так и не встретились в Германии и не участвовали совместно в переговорах, бывший глава египетского МИД выразил уверенность, что такая ситуация "вполне нормальна для подобного рода урегулирования".

"На подобных переговорах это совершенно естественно, что они не встретились. Здесь нет победившей и побежденной стороны. Так что пока идет речь лишь о подготовке почвы для того, чтобы они все-таки сели за один стол переговоров", - сказал аль-Ораби. Он пояснил, что в последнее время обе стороны конфликта пытались твердо закрепиться на своих позициях, чтобы хорошо стартовать на переговорах.

По итогам конференции по Ливии в Берлине участники подтвердили приверженность невмешательству в конфликт и внутренние дела этой североафриканской страны, а также обязались не оказывать никакой военной поддержки сторонам конфликта. В итоговом документе также указывается на необходимость продолжать соблюдение оружейного эмбарго в отношении Ливии.

Берлинская конференция состоялась после межливийских переговоров в Москве с участием представителей РФ и Турции.

После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза ПНС. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с ЛНА маршала Халифы Хафтара.

В апреле 2019 года Хафтар объявил о начале наступления ЛНА на Триполи для зачистки столицы от действующих там вооруженных и террористических группировок. Триполийские власти объявили об ответной операции.