Участники конференции по Ливии создадут комиссию по координации работы

БЕРЛИН, 20 янв - РИА Новости. Участники прошедшей в Берлине конференции по Ливии создадут международную комиссию, которая будет координировать последующие действия стран, говорится в итоговом документе.
"Мы тем самым создаем комитет по реализации решений, состоящий из всех стран и международных организаций, принявших участие в сегодняшней конференции по Ливии в Берлине, чтобы поддерживать координацию вслед за конференцией под эгидой ООН", - говорится в документе.
Пленарные сессии на высоком уровне будут проводиться раз в месяц. Целью заседаний будет оценка выполнения итогов конференции и при необходимости "применение рычагов", где это будет необходимо.
Четыре технические группы будут собираться на экспертном уровне два раза в месяц во время первых этапов реализации итогов конференции. Группы будут возглавляться представителями ООН и работать по четырем направлениям - препятствия в реализации итогов, обмен информацией, координация оперативных требований и оказывать поддержку мандату Совета Безопасности ООН.