Участники конференции по Ливии создадут комиссию по координации работы

"Мы тем самым создаем комитет по реализации решений, состоящий из всех стран и международных организаций, принявших участие в сегодняшней конференции по Ливии в Берлине, чтобы поддерживать координацию вслед за конференцией под эгидой ООН", - говорится в документе.