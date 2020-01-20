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Хафтар и Саррадж выразили готовность решить нефтяную проблему в Ливии
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РИА Новости

Хафтар и Саррадж выразили готовность решить нефтяную проблему в Ливии

00:05 20.01.2020 (обновлено: 00:07 20.01.2020)
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© РИА Новости / Геннадий МельникКомандующий Ливийской Народной армией маршал Халифа Хафтар в Афинах, Греция. 17 января 2020
Командующий Ливийской Народной армией маршал Халифа Хафтар в Афинах, Греция. 17 января 2020
© РИА Новости / Геннадий Мельник
БЕРЛИН, 20 янв - РИА Новости. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар и премьер-министр правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж в контактах с канцлером ФРГ Ангелой Меркель выразили готовность решить проблему нефтяной отрасли страны, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.
"Канцлер и я в переговорах с премьер-министром Сарраджем и генералом Хафтаром перед переговорами здесь, в ведомстве канцлера, обсудили вопрос нефти. Обе стороны пояснили, что в целом готовы найти решение", - заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров в Берлине.
По его словам, комплексный вопрос остается на столе переговоров и будет обсуждаться в грядущие дни и недели.
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Вчера, 23:47
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Конференция по Ливии в БерлинеФайез ас-СарраджХалифа ХафтарЛивияВ мире
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