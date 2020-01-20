Хафтар и Саррадж выразили готовность решить нефтяную проблему в Ливии

"Канцлер и я в переговорах с премьер-министром Сарраджем и генералом Хафтаром перед переговорами здесь, в ведомстве канцлера, обсудили вопрос нефти. Обе стороны пояснили, что в целом готовы найти решение", - заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров в Берлине.