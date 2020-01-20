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2020-01-20T09:55+0300
https://ria.ru/20200120/1563606717.html
Служебным собакам утвердили график
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РИА Новости

Служебным собакам утвердили график

08:00 20.01.2020 (обновлено: 09:55 20.01.2020)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкБалтийская таможня
Балтийская таможня
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Теперь четвероногие помощники таможенников имеют нормированный рабочий день – не больше 12 часов. В течение рабочего дня им положены 6 часов кратковременного и 4 часа непрерывного отдыха, а 2 часа отведены на кормление и уход за животным. Эти нововведения прописаны в приказе Федеральной таможенной службы о содержании собак служебных пород, который вступил в силу в новом году.
Новые правила ограничивают и трудовой стаж собаки сроком от трех до пяти лет. По его окончании целесообразность продолжения работы будет оценивать специальная комиссия. Собаки, которые окажутся непригодными для дальнейшего несения службы, будут переданы или проданы организациям и частным лицам. Информация об этом должна публиковаться органами ФТС в интернете или СМИ.
Помимо этого приказом устанавливаются нормы содержания служебных собак, ветеринарного ухода за ними, порядки обучения и дрессировки.
Приказ был подготовлен в соответствии с федеральным законом "Об ответственном обращении с животными” в целях “защиты служебных животных таможенных органов, укрепления нравственности, соблюдения принципов гуманности”.
Собаки в приюте для бездомных собак
21 декабря 2018, 13:11
Совфед одобрил закон об ответственном обращении с животными
C 1 января 2020 года в России изменились правила обращения с животными: новый закон запрещает организацию контактных зоопарков, умерщвление бродячих животных и усыпление домашних питомцев без показаний, а также выгул собак опасных пород без намордника и поводка.
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