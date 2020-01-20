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Культура
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https://ria.ru/20200120/1563603840.html
Вайб, любовь и Киселев. Как в Москве прошел рэп-баттл
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РИА Новости

Вайб, любовь и Киселев. Как в Москве прошел рэп-баттл

08:00 20.01.2020
743
© РИА Новости / Александра АндрееваПлощадка во время баттла на Международном конкурсе "Рэп-завод", Москва
Площадка во время баттла на Международном конкурсе Рэп-завод, Москва
© РИА Новости / Александра Андреева
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. Рэп стал яркой заменой соцсетям и перепискам. Это возможность прочувствовать жизнь и поделиться мыслями со всем миром. Какие мысли озвучили финалисты международного хип-хоп-проекта "Рэп-завод" — в материале РИА Новости.

Рэп сегодня

"Мне кажется, сейчас это основная музыкальная форма молодежного искусства, — рассказал гендиректор МИА "Россия сегодня", член жюри рэп-баттла, журналист Дмитрий Киселев. — Они говорят о себе и современном мире, о том, как его воспринимают, с какими чувствами. Они излагают свои представления о добре и зле в своих новых образах. Мне кажется, это очень интересно. Часто для меня — наивно. Но, может быть, по возрасту меня можно обвинить в цинизме, что я олдскульный. И (поэтому) мне кажется это наивным".

"Но я в каждом исполнителе вижу смелость, молодую энергию, готовность ворваться в жизнь и заявить о себе. И это здорово. Я сам "подпитываюсь" здесь".

© РИА Новости / Александра Андреева Жюри конкурса "Рэп-завод"
 Жюри конкурса Рэп-завод выставляет оценки участникам на сцене на Международном конкурсе Рэп-завод, Москва
1 из 6
Жюри конкурса "Рэп-завод"
© РИА Новости / Александра Андреева
© Александра Андреева

Рэперы Батишта и Космический турист не сдерживали эмоций во время выступления дуэта Фейджи и Ямаджи на международном конкурсе "Рэп-завод", Москва

Рэперы Батишта и Космический турист не сдерживали эмоций во время выступления дуэта Фейджи и Ямаджи на Международном конкурсе Рэп-завод, Москва
2 из 6

Рэперы Батишта и Космический турист не сдерживали эмоций во время выступления дуэта Фейджи и Ямаджи на международном конкурсе "Рэп-завод", Москва

© Александра Андреева
© РИА Новости / Александра Андреева

Гендиректор МИА "Россия сегодня", член жюри конкурса, журналист Дмитрий Киселев во время баттла

Гендиректор МИА Россия сегодня, член жюри конкурса журналист Дмитрий Киселев во время баттла на Международном конкурсе Рэп-завод, Москва
3 из 6

Гендиректор МИА "Россия сегодня", член жюри конкурса, журналист Дмитрий Киселев во время баттла

© РИА Новости / Александра Андреева
© РИА Новости / Александра АндрееваЗрители во время выступления музыкантов
Зрители во время выступления музыкантов на Международном конкурсе Рэп-завод, Москва
4 из 6
Зрители во время выступления музыкантов
© РИА Новости / Александра Андреева
© РИА Новости / Александра Андреева Жюри конкурса "Рэп-завод"
 Жюри конкурса на сцене на Международном конкурсе Рэп-завод, Москва
5 из 6
Жюри конкурса "Рэп-завод"
© РИА Новости / Александра Андреева
© РИА Новости / Александра АндрееваПлощадка "Рэп-завода" во время баттла
Площадка во время баттла на Международном конкурсе Рэп-завод, Москва
6 из 6
Площадка "Рэп-завода" во время баттла
© РИА Новости / Александра Андреева
1 из 6
Жюри конкурса "Рэп-завод"
© РИА Новости / Александра Андреева
2 из 6

Рэперы Батишта и Космический турист не сдерживали эмоций во время выступления дуэта Фейджи и Ямаджи на международном конкурсе "Рэп-завод", Москва

© Александра Андреева
3 из 6

Гендиректор МИА "Россия сегодня", член жюри конкурса, журналист Дмитрий Киселев во время баттла

© РИА Новости / Александра Андреева
4 из 6
Зрители во время выступления музыкантов
© РИА Новости / Александра Андреева
5 из 6
Жюри конкурса "Рэп-завод"
© РИА Новости / Александра Андреева
6 из 6
Площадка "Рэп-завода" во время баттла
© РИА Новости / Александра Андреева
Да и аудитория у этой музыки совершенно разная. В антракте в зале можно было встретить подростков, старших братьев и сестер и даже их родителей. Многие подходили к судьям (чаще — к Дмитрию Киселеву) с просьбой о совместном селфи.

Музыка — это здесь и сейчас

Рэперы — настоящие "устные историки", их стиль меняется со временем. Как объяснил РИА Новости еще один судья "Рэп-завода", рэпер Батишта, он занимается этой музыкой уже 20 лет.
© РИА Новости / Александра АндрееваЧлен жюри баттла, рэпер Батишта во время выступлений на международном конкурсе "Рэп-завод", Москва
Член жюри баттла, рэпер Батишта во время выступлений на Международном конкурсе Рэп-завод, Москва
© РИА Новости / Александра Андреева
Член жюри баттла, рэпер Батишта во время выступлений на международном конкурсе "Рэп-завод", Москва

"Тогда это была урбан-поэзия, стихи улиц, высказывание своего мнения без ограничений, насколько хватает твоего словарного запаса и опыта. Сейчас мне очень интересно смотреть на молодых, на новых звездочек, любопытно, как рэп выглядит в 2020 году", — говорит он.

По мнению Дмитрия Киселева, сам по себе баттл — уже событие, которое собирает ярчайших исполнителей (его персональный выбор — Фейджи и Ямаджи из Киргизии, Космический турист из Казахстана и Алексей Сулима из России). Но главное — это ценный опыт и общение музыкантов. Ведь они не только получают критику, но и создают рэп-сообщество.
Оно, впрочем, постоянно меняется, как и аудитория: на четвертом "Рэп-заводе" выступили 22 музыканта из шести стран — от 20-летних до тех, кому под 40.
© РИА Новости / Александра АндрееваРэпер SOBOL из Минска во время выступления на международном конкурсе "Рэп-завод", Москва
Рэпер SOBOL из Минска во время выступления на Международном конкурсе Рэп-завод, Москва
© РИА Новости / Александра Андреева
Рэпер SOBOL из Минска во время выступления на международном конкурсе "Рэп-завод", Москва
Например, рэперу SOBOL из Минска 35 лет, из них 20 он занимается музыкой, постоянно открывая что-то новое. В "обычной" жизни он работает на центральном телеканале в Белоруссии, ведет новости спорта.
"Музыка — пока хобби, но мечтаю, чтобы она стала основной работой и способом заработка, — признался он РИА Новости. — Почти все мои песни о любви, эта тема будет актуальна всегда, ведь ее переживает каждый из нас".

"Музыка, на которой я рос, тоже была о любви. Я, наверное, перенял традиции советской музыки. И мне есть о чем рассказать — у меня замечательная семья, двое детей, я знаю, что такое любовь".

На баттле он зачитал:
"Давай не будем асфальтировать рай,
Украсим его цветами,
Останемся самими собой.
И пусть нас не узнают
Из тысячи холодных глаз,
Из миллионов нас,
Но мы друг друга узнали".
А 25-летние Фейджи и Ямаджи из Киргизии покорили зал открытостью и позитивом. "Мы участвуем в баттле ради эмоций, опыта, интересных событий. Здесь столько творческих личностей на квадратный метр! Пытаемся сделать новый проект, преподнести его "с азиатским вайбом", — сообщил Ямаджи РИА Новости.
© РИА Новости / Александра Андреева

Фейджи и Ямаджи исполняют трек на сцене на международном конкурсе "Рэп-завод", Москва

Фейджи и Ямаджи исполняют трэк на сцене на Международном конкурсе Рэп-завод, Москва
1 из 4

Фейджи и Ямаджи исполняют трек на сцене на международном конкурсе "Рэп-завод", Москва

© РИА Новости / Александра Андреева
© РИА Новости / Александра АндрееваДуэт Фейджи и Ямаджи из Киргизии во время саунд-чека
Дуэт Фейджи и Ямаджи из Киргизии во время саунд-чека на Международном конкурсе Рэп-завод, Москва
2 из 4
Дуэт Фейджи и Ямаджи из Киргизии во время саунд-чека
© РИА Новости / Александра Андреева
© РИА Новости / Александра Андреева

Жюри поставило высшие оценки номеру Фейджи и Ямаджи на международном конкурсе "Рэп-завод", Москва

 Жюри поставило высшие оценки номеру Фейджи и Ямаджи на Международном конкурсе Рэп-завод, Москва
3 из 4

Жюри поставило высшие оценки номеру Фейджи и Ямаджи на международном конкурсе "Рэп-завод", Москва

© РИА Новости / Александра Андреева
© РИА Новости / Александра Андреева

Международный хип-хоп-проект "Рэп-завод"

 Рэпер Алексей Сулима и дуэт Фейджи и Ямаджи получают приз за первое место на конкурсе на Международном конкурсе Рэп-завод, Москва
4 из 4

Международный хип-хоп-проект "Рэп-завод"

© РИА Новости / Александра Андреева
1 из 4

Фейджи и Ямаджи исполняют трек на сцене на международном конкурсе "Рэп-завод", Москва

© РИА Новости / Александра Андреева
2 из 4
Дуэт Фейджи и Ямаджи из Киргизии во время саунд-чека
© РИА Новости / Александра Андреева
3 из 4

Жюри поставило высшие оценки номеру Фейджи и Ямаджи на международном конкурсе "Рэп-завод", Москва

© РИА Новости / Александра Андреева
4 из 4

Международный хип-хоп-проект "Рэп-завод"

© РИА Новости / Александра Андреева
По словам Фейджи, у них тоже есть треки про любовь, но еще и о том образе жизни, который они пытаются продвигать. Их принципы — миролюбие и меньше агрессии.
"Минимум, минимум слов,
Минимум, минимум стресса,
Тачки, пресс, basic dress,
Минимум гангста".
Зал бурно реагировал на биты, а Дмитрий Киселев после выступления дуэта отметил, что артистам удалось найти свой авторский стиль, хотя при выборе они шли на определенный риск. "Но они столь безупречно все исполнили, что получилась музыка, которую хочется слушать".
В итоге все "сложилось", мнения жюри и аудитории совпали — Фейджи и Ямаджи заняли на конкурсе первое место.

Без границ

В рэп-баттлах, конечно, важна реакция публики: зрители "Рэп-завода" ярко и громко приветствовали удачные рифмы и встречали улюлюканьем неугодные смыслы. И сами музыканты ценят такие моменты — идут навстречу, пытаясь скорректировать свой сет-лист или аккуратно меняя отдельные строки.
© РИА Новости / Александра Андреева

Рэпер Top.inc из Харькова на международном конкурсе "Рэп-завод", Москва

Рэпер Top.inc из Харькова на Международном конкурсе Рэп-завод, Москва
1 из 6

Рэпер Top.inc из Харькова на международном конкурсе "Рэп-завод", Москва

© РИА Новости / Александра Андреева
© РИА Новости / Александра АндрееваРэпер Космический турист из Казахстана
Рэпер Космический турист из Казахстана на Международном конкурсе Рэп-завод, Москва
2 из 6
Рэпер Космический турист из Казахстана
© РИА Новости / Александра Андреева
© РИА Новости / Александра Андреева

Жюри четвертого сезона международного интерактивного хип-хоп-проекта "Рэп-завод" оценивает выступления участников

 Жюри четвертого сезона международного интерактивного хип-хоп проекта Рэп-завод оценивает выступления участников
3 из 6

Жюри четвертого сезона международного интерактивного хип-хоп-проекта "Рэп-завод" оценивает выступления участников

© РИА Новости / Александра Андреева
© РИА Новости / Александра Андреева Рэпер Top.inc из Харькова во время саунд-чека
 Рэпер Top.inc из Харькова во время саунд-чека на Международном конкурсе Рэп-завод, Москва
4 из 6
Рэпер Top.inc из Харькова во время саунд-чека
© РИА Новости / Александра Андреева
© РИА Новости / Александра Андреева

Гендиректор МИА "Россия сегодня", член жюри конкурса, журналист Дмитрий Киселев во время баттла

Гендиректор МИА Россия сегодня, член жюри конкурса журналист Дмитрий Киселев во время баттла на Международном конкурсе Рэп-завод, Москва
5 из 6

Гендиректор МИА "Россия сегодня", член жюри конкурса, журналист Дмитрий Киселев во время баттла

© РИА Новости / Александра Андреева
© РИА Новости / Александра Андреева

Международный хип-хоп-проект "Рэп-завод"

Рэпер Алексей Сулима на выступлении на Международном конкурсе Рэп-завод, Москва
6 из 6

Международный хип-хоп-проект "Рэп-завод"

© РИА Новости / Александра Андреева
1 из 6

Рэпер Top.inc из Харькова на международном конкурсе "Рэп-завод", Москва

© РИА Новости / Александра Андреева
2 из 6
Рэпер Космический турист из Казахстана
© РИА Новости / Александра Андреева
3 из 6

Жюри четвертого сезона международного интерактивного хип-хоп-проекта "Рэп-завод" оценивает выступления участников

© РИА Новости / Александра Андреева
4 из 6
Рэпер Top.inc из Харькова во время саунд-чека
© РИА Новости / Александра Андреева
5 из 6

Гендиректор МИА "Россия сегодня", член жюри конкурса, журналист Дмитрий Киселев во время баттла

© РИА Новости / Александра Андреева
6 из 6

Международный хип-хоп-проект "Рэп-завод"

© РИА Новости / Александра Андреева
Но иногда мнения разнятся — как в случае с конкурсным треком Top.inc из Харькова. Не все его одобрили, но Дмитрий Киселев считает, что у музыканта "блестящая артикуляция, прекрасные стихи, движения и музыкальный слух, а еще — отличный посыл и взаимодействие с публикой".
Сам Top.inc сказал РИА Новости, что его вдохновляет жизнь, а поет он "о тусовках, молодости и хорошем настроении".
"Хочу дать слушателям понять, чтобы все наслаждались жизнью, не жаловались. Даже грустными песнями можно давать такой посыл — что все будет хорошо", — уверен музыкант.

А девушки потом

Батишта посетовал, что в России мало рэп-проектов с участием девушек. "Как-то так у нас на Руси повелось. Женский рэп есть, просто он теряется в общей массе мужского. Почему — не знаю. Мне кажется, это достаточно специфическая "дисциплина" для девушек", — объяснил он.
© РИА Новости / Александра АндрееваОбщее фото артистов перед выступлением
Общее фото артистов перед выступлением на Международном конкурсе Рэп-завод, Москва
1 из 3
Общее фото артистов перед выступлением
© РИА Новости / Александра Андреева
© РИА Новости / Александра Андреева

Дуэт "Балу и Тали" во время выступления на международном конкурсе "Рэп-завод", Москва

Дуэт Балу и Тали во время выступления на Международном конкурсе Рэп-завод, Москва
2 из 3

Дуэт "Балу и Тали" во время выступления на международном конкурсе "Рэп-завод", Москва

© РИА Новости / Александра Андреева
© РИА Новости / Александра Андреева

Дуэт "Балу и Тали" во время выступления на международном конкурсе "Рэп-завод", Москва

Дуэт Балу и Тали во время выступления на Международном конкурсе Рэп-завод, Москва
3 из 3

Дуэт "Балу и Тали" во время выступления на международном конкурсе "Рэп-завод", Москва

© РИА Новости / Александра Андреева
1 из 3
Общее фото артистов перед выступлением
© РИА Новости / Александра Андреева
2 из 3

Дуэт "Балу и Тали" во время выступления на международном конкурсе "Рэп-завод", Москва

© РИА Новости / Александра Андреева
3 из 3

Дуэт "Балу и Тали" во время выступления на международном конкурсе "Рэп-завод", Москва

© РИА Новости / Александра Андреева
В конце 1990-х, когда в Америке женщины только-только начинали читать рэп (это были Мисси Эллиот, Лорин Хилл), они, по словам Батишты, "бились, доказывали, что тоже могут, — наверное, и у нас так будет".

Из Барнаула в Коктебель

Второе место занял Алексей Сулима из Барнаула. Он считает себя даже не рэпером, а в первую очередь вокалистом. По его наблюдениям, публике больше всего "заходят" песни про несчастную любовь.
© РИА Новости / Александра АндрееваРэпер Алексей Сулима из Барнаула во время выступления на международном конкурсе "Рэп-завод", Москва
Рэпер Алексей Сулима из Барнаула во время выступления на Международном конкурсе Рэп-завод, Москва
© РИА Новости / Александра Андреева
Рэпер Алексей Сулима из Барнаула во время выступления на международном конкурсе "Рэп-завод", Москва
"Мои треки в основном лиричные, — сказал он РИА Новости. — Раньше читал (рэп), а сейчас больше пою. Я люблю новые вызовы для себя, а на этом конкурсе я немного не в свой тарелке. Но это новое испытание, новые знакомые и эмоции".
География баттла на самом деле широка. Символично, что в финале четвертого сезона не было музыкантов из самых "рэповых" городов России. Это, по мнению Сулимы, сейчас Ростов, а еще Екатеринбург и Челябинск.
Кстати, Алексей в результате получил приглашение от Дмитрия Киселева поучаствовать в следующем фестивале Rap Koktebel в Крыму.
Фестиваль Rap Koktebel
29 августа 2019, 08:00Культура
"Дмитрий Киселев дал нам полную свободу". Как проходил Rap Koktebel
6100113
КультураДмитрий КиселевМузыкаRap KoktebelРоссия сегодняМоскваКрымКоктебель
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