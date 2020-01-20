Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
2020-01-20T08:00+0300
https://ria.ru/20200120/1563560905.html
Глаз всего человечества: на что способен гигантский радиотелескоп
https://cdn24.img.ria.ru/images/156353/18/1563531811_0:36:2000:1161_1036x0_80_0_0_7a43e243e7c92653d77906d169eeafcf.jpg
РИА Новости

Глаз всего человечества: на что способен гигантский радиотелескоп

08:00 20.01.2020
1836
© SKA OrganisationАнтенны радиоинтерферометра SKA в представлении художника
Антенны радиоинтерферометра SKA в представлении художника
© SKA Organisation
Антенны радиоинтерферометра SKA в представлении художника
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Под занавес уходящего года независимая комиссия одобрила проект самого большого радиотелескопа в мире — SKA. К его сооружению приступят в Австралии и ЮАР не позднее 2021 года. Благодаря этому проекту ученые надеются заглянуть в темную эпоху Вселенной, проверить Общую теорию относительности, продолжить поиск внеземных цивилизаций.

Километровое зеркало

Большинство фактов о Вселенной астрономы получают с помощью телескопов — приемников электромагнитного излучения. Многие из них настроены на невидимые глазу частоты. Они дают представление о космосе, недоступное для наблюдения другими способами.
Радиодиапазон — один самых любимых астрономами. Практически все космические явления и само пространство излучают радиоволны, а поглощаются они слабо и почти беспрепятственно доходят до Земли от самых отдаленных галактик. С их помощью получают сведения о центре Млечного пути, черных дырах, пульсарах, сверхновых, звездах, межзвездном газе, реликтовом излучении. Многие объекты вообще можно распознать исключительно по радиоизлучению.
Чем шире сектор неба, с которого телескоп собирает излучение, тем больше деталей он может увидеть (в этом случае увеличивается его угловое разрешение). Например, там, где раньше отмечали один объект, он различит два. Повысить разрешение, а для радиотелескопов — это доли секунд, можно двумя путями: построить радиотарелку очень большой площади или объединить в сеть несколько антенн.
Первым путем пошли американцы, построив в городе Аресибо (Пуэрто-Рико) зеркало диаметром 304,8 метра, и китайцы, соорудившие у себя в горах 500-метровую тарелку FAST. Второй путь выбрал международный консорциум SKA — Square Kilometer Array, что переводится как "решетка площадью в один квадратный километр".
Строительство радиотелескопа FAST в провинции Гуйчжоу. 28 июля 2015
10 ноября 2018, 08:00РИА Наука
Око Поднебесной: зачем Китай построил крупнейший радиотелескоп мира
SKA разместят на двух континентах южного полушария: в Африке и Австралии. Это будут две тысячи тарелок на территории девяти африканских стран, ядро будет в ЮАР, и примерно миллион низкочастотных антенн — в пустыне на западе Австралии. Их суммарная площадь — один квадратный километр. Новый инструмент на порядок превзойдет разрешением телескоп Аресибо, даст снимки в 50 раз более детальные, чем "Хаббл".
Управление таким количеством антенн и обработка полученных данных — сложнейшая технологическая задача, для решения которой потребуются огромные вычислительные мощности и хранилища информации.
Специально для SKA австралийские инженеры разработали особого рода приемники, способные принимать слабый сигнал с больших участков неба. Они впервые использовали фазированные антенные решетки для астрономических приложений. Сейчас в радиообсерватории Мерчисон действуют 36 таких антенн как прототип будущего гигантского телескопа.
Несмотря на множество технических проблем, проект принципиально реализуем, чему немало способствует прогресс в компьютерной сфере.
© SKA OrganisationСхема расположения крупнейшего радиотелескопа SKA — решетки площадью в один квадратный километр. Часть его антенн будет размещена в Африке, часть — в Австралии
Схема расположения крупнейшего радиотелескопа SKA — решетки площадью в один квадратный километр
© SKA Organisation
Схема расположения крупнейшего радиотелескопа SKA — решетки площадью в один квадратный километр. Часть его антенн будет размещена в Африке, часть — в Австралии

Через тернии к звездам

SKA был задуман в начале 1990-х с целью наблюдения за далекими галактиками на самой распространенной во Вселенной длине волны — 21 сантиметр (1,4 гигагерц). Ее излучают нейтральные атомы водорода, из которого наполовину состоит межзвездное вещество. В целом телескоп перекроет диапазон от 100 мегагерц до 25 гигагерц.
Для его строительства выбраны малонаселенные территории, где уровень радиошума минимален. Это страны с мягким климатом, где относительно просто создать инфраструктуру, проложить дороги.
Стоимость SKA приближается к 940 миллионам американских долларов. Реализовать проект одной стране не под силу. На создание консорциума из десяти стран и поиск денег ушел не один год. Официально старт был объявлен только в 2013-м, но и сейчас, как пишет Nature, на счетах нет всей суммы, а без этого запуск откладывается.
Если к середине 2020 года недостающие средства не найдут, проект придется реализовать в урезанном виде: компьютерные мощности будут сокращены, антенны расположат ближе друг к другу, что отрицательно скажется на разрешающей способности радиотелескопа: например, он не сможет засечь слабое излучение, оставшееся от темной эпохи — до образования звезды. Впрочем, сообщает издание, SKA слишком значим для астрономии, поэтому он состоится, независимо от денежных проблем и задержек. По мере продолжения финансирования его будут модернизировать.
Стройка начнется в 2021 году с создания двух ключевых участков: SKA1-Mid и SKA-Low, перекрывающих диапазон от 50 мегагерц до 15 гигагерц. SKA1-Mid — это сто тридцать три 15-метровых тарелки в Африке, объединенных с действующим радиоинтерферометром MeerKAT. SKA-Low состоит из 512 станций по 256 антенн каждая.
© SKA OrganisationАнтенны радиоинтерферометра SKA ночью
Антенны радиоинтерферометра SKA ночью
© SKA Organisation
Антенны радиоинтерферометра SKA ночью

В начало Вселенной

Астрономы возлагают на SKA большие надежды. Во множестве статей, вышедших за последние полтора десятка лет, этот проект упоминается в ряду будущих инструментов, способных открыть новые космические объекты, уточнить структуру, прояснить различные гипотезы.
Прямая задача комплекса — исследовать распределение нейтральных атомов водорода в далеких галактиках. Так можно установить структуру звездных скоплений, а также изучить области концентрации темной материи.
Наблюдения за пульсарами позволят исследовать гравитационные волны. Эти объекты представляют собой бешено вращающиеся компактные нейтронные звезды. В соответствии с периодом вращения они испускают мощные радиоимпульсы, время прихода которых на Землю легко рассчитать.
Миллиметрон
6 января 2019, 08:00РИА Наука
Гулливер Вселенной: ученые рассказали о крупнейшем виртуальном телескопе
Они настолько пунктуальны, что астрономы используют их как часы. Сбить их может только что-то очень мощное, например гравитационные волны. Их существование впервые было подтверждено как раз благодаря наблюдениям за двойными системами пульсаров: эти объекты теряли энергию так, как предсказывала Общая теория относительности. SKA позволит обнаружить тысячи таких объектов, например пульсар, вращающийся вокруг супермассивной черной дыры в центре Млечного пути.
Единственный способ изучать Вселенную в самом начале ее эволюции — по радиоизлучению, поскольку звезд тогда еще не было, а значит, оптического излучения тоже. Здесь большая надежда на SKA, причем в его максимальной конфигурации. Урезанный вариант может и не проникнуть в столь отдаленные по времени эпохи. Кроме того, предстоит отыскать свет от самых первых звезд и галактик.
Как никогда актуален поиск экзопланет. Сейчас их открывают преимущественно на оптических телескопах в момент прохождения по диску звезды или косвенными методами. SKA позволит находить объекты по возмущению их магнитосфер (как это происходит в полярных областях Земли) и влиянию на магнитное поле звезды. Ну и конечно, новый инструмент займется поиском радиосигналов от разумных цивилизаций. Его чувствительности для этого хватит с избытком.
Заливка фундамента для первой антенны проекта MeerKAT в Южной Африке
15 августа 2013, 16:35РИА Наука
Постройка первых антенн гигантского радиотелескопа SKA начата в ЮАРТелескоп SKA, который начнет работать в 2019 году, будет представлять собой массив более чем из трех тысяч антенн, объединенных в одну гигантскую виртуальную антенну площадью в один квадратный километр.
3713001
Обсудить 1
РИА НаукаКосмосфизикаКосмос - РИА НаукаХабблАфрикаЮАР
Рекомендуем
Ракетные войска
От Р-7 до "Ярса": почему ядерные ракеты теряют в весе
Президент США Дональд Трамп
Против президента США применили главное оружие. Его массово предают
Владимир Путин и Си Цзиньпин на Деловом форуме БРИКС в Бразилии
Неужели Россия переходит на китайскую модель?
Макет хранилища сжиженного природного газа на международном арктическом форуме Арктика – территория диалога
Литва против Польши: маленькая европейская газовая война
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1
Источник: Сербия купила у России комплексы ПВО "Панцирь-С1"
Пуск ракеты-носителя Протон-М с российским космическим аппаратом Электро-Л №3 с космодрома Байконур
Для вывода спутников системы "Сфера" потребуется 148 запусков ракет
Посетитель музея Аушвиц-Биркенау в Польше
Как Россия и Израиль обидели Польшу
Иранцы сжигают флаг США в Тегеране. 10 мая 2019
Прецеденты были. Сможет ли Иран "засудить" Трампа
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Источник рассказал о возврате России долгов за военную технику
Мусульманская женщина
Дневник несостоявшейся смертницы: история сбежавшей жены террориста
Российский вертолет Ми-24 во время облета авиабазы Хмеймим в Сирии
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим
Банкноты номиналом 1000 гривен
Киевский эксперт объяснил, почему россияне вчетверо богаче украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленскому не дали выступить на форуме памяти холокоста в Израиле
Актер Марат Башаров
Башаров прокомментировал срыв своего выступления на Украине
Прорыв трубы в отеле в Перми: кадры МЧС России
Опубликовано видео с места прорыва трубы в пермском отеле
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:07Москва пока не планирует контактов с новым главой МИД КНДР
12:06Завершились съемки фильма Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе"
12:04В Госдуме прокомментировали итоги конференции по Ливии в Берлине
12:02Спасатель посчитал трагедию в пермском отеле результатом халатности
11:57Глава МИД Чехии прокомментировал итоги встречи по Ливии
11:54Китай готов работать над реализацией итогов конференции по Ливии
11:52Шойгу призвал укреплять силовой потенциал ОДКБ
11:51Ребенка, которого спасли при ЧП в пермском отеле, забрала бабушка
11:51Москвичей предупредили о резких колебаниях атмосферного давления
11:48СМИ: делегация Ирака посетит Россию, Китай и Украину для покупки ПВО
11:48Умер историк церкви Георгий Ореханов
11:48В Татарстане из школы эвакуировали почти 800 человек из-за возгорания
11:46В России выдали первые загранпаспорта с помощью криптобиокабин
11:43В Пермской сетевой компании раскрыли подробности ЧП в гостинице
11:40В Чехии позитивно оценили итоги конференции по Ливии в Берлине
11:38Президент Чехии назвал Путина сильным политиком
11:36Реконструкцию станции Биробиджан II планируют завершить в 2021 году
11:36Режиссера Сергея Соловьева перевели в реанимацию, сообщил источник
11:35МИД Китая заявил о поддержке инициатив, способствующих сохранению СВПД
11:34В Ленинградской области двоих подростков подозревают в изнасиловании
Лента новостейМолния