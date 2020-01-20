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Литва против Польши: маленькая европейская газовая война
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РИА Новости

Литва против Польши: маленькая европейская газовая война

08:00 20.01.2020 (обновлено: 08:47 20.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМакет хранилища сжиженного природного газа на международном арктическом форуме "Арктика – территория диалога"
Макет хранилища сжиженного природного газа на международном арктическом форуме Арктика – территория диалога
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости, Максим Рубченко. Литва стала крупнейшим в Восточной Европе импортером российского сжиженного природного газа. Это грозит большими проблемами Польше, собирающейся перепродавать соседям американский СПГ. О том, как Вильнюс отнимает у Варшавы рынок сбыта, — в материале РИА Новости.

Новый игрок

Главный клиент российского предприятия "Криогаз Высоцк" (принадлежит "Новатэку") — Литва. На СПГ-терминал в Клайпеде из Высоцка поступило уже более сорока партий сжиженного газа — почти половина того, что произведено с момента открытия завода в апреле 2019-го. Восьмого января газовоз Coral Favia прибыл в Клайпеду с очередной партией.
Как сообщает владелец СПГ-терминала, компания Klaipedos nafta, поставки сейчас на максимуме. По оценкам литовского оператора газотранспортной системы Amber Grid, за год реэкспорт голубого топлива из Клайпеды в соседние Латвию и Эстонию вырос в 2,6 раза, обеспечив две трети всех газовых поставок из Литвы.
"Благодаря терминалу в Клайпеде общий объем транспортировки топлива из Латвии в ЕС в прошлом году достиг 574 миллиона кубометров, это рекорд", — уточнил исполняющий обязанности генерального директора Amber Grid Нямунас Бикниус.
По информации Klaipedos nafta, на текущий год терминал уже полностью забронирован: ожидается 1,8 миллиарда кубометров газа, на 300 миллионов больше, чем в 2019-м. Прирост — в основном за счет Высоцка, где запускают вторую очередь криогенного завода мощностью 1,1 миллиона тонн (сейчас предприятие производит 660 тысяч).
Спрос тоже увеличится. С 1 января в строй ввели двунаправленный газопровод Balticconnector, соединяющий Литву с Эстонией и Финляндией. Заявлялось, что новая труба ослабит зависимость Прибалтики от "Газпрома". Однако пока все идет к тому, что там будет в основном прокачиваться газ "Новатэка".
Впрочем, СПГ в Клайпеду поступает также из Норвегии и США. Но Высоцк выгоднее из-за короткого транспортного плеча: танкеры идут всего двое суток (из вроде бы тоже близкой Норвегии — четыре).
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Учитывая, что аренда газовоза обходится в сумму от 70 до 250 тысяч долларов в сутки, Klaipedos nafta экономит до полумиллиона на каждой партии СПГ из Высоцка по сравнению с Норвегией. Так что значительная доля прибалтийского газового рынка "Новатэку" гарантирована.

Пусть проигравший плачет

"Клайпедский терминал СПГ, а также развитая и надлежащим образом обслуживаемая газотранспортная система доказали свою эффективность. Литва теперь — перекресток регионального газового рынка", говорит Нямунас Бикниус.
Но если один выигрывает, другой непременно проигрывает. В данном случае — Польша, давно вынашивавшая планы стать крупным газовым хабом в Европе за счет поставок из США.
Польская государственная компания PGNiG уже заключила четыре долгосрочных контракта с американцами. В целом до 2042 года поляки обязались закупить 29 миллионов тонн СПГ — в расчете на перепродажу соседям: Украине, Литве и Латвии, а также Эстонии и Финляндии (по газопроводу Balticconnector).
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Теперь же выясняется, что покупать дорогой "газ свободы" в Восточной Европе некому. И мало того, что Латвия, Эстония и Финляндия переориентируются на дешевое российское и норвежское топливо из Литвы. Еще и Киев отказывается строить газопровод в Польшу.
В августе прошлого года Украина подписала с США и Польшей трехстороннее соглашение "О сотрудничестве с целью укрепления региональной безопасности поставок природного газа". Документ предусматривает наращивание экспорта американского СПГ и "развитие необходимой для этого транспортной инфраструктуры". Речь идет о строительстве газопровода-коннектора, объединяющего украинскую и польскую газотранспортные системы, который позволит увеличить прокачку газа в четыре раза.
Однако в минувший четверг глава оператора ГТС Украины Сергей Макогон заявил следующее: "Есть ли смысл строить за 200 миллионов долларов еще один газопровод мощностью пять-восемь миллиардов кубометров в год, если и текущие доступные стоят невостребованными? Уверен, что при текущем менеджменте и наблюдательном совете такие экономически необоснованные проекты не пройдут".
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В сложившейся ситуации Варшаве остается только одно — жаловаться Трампу и просить, чтобы Вашингтон заставил несознательных украинцев и прибалтов покупать американский газ, невзирая на экономические соображения. Однако не факт, что поляков услышат: сбыт продукции своих газовиков Белый дом уже обеспечил, а все прочее — ваши проблемы.
К тому же реэкспортом газа проблемы поляков не исчерпываются. Их амбициозные планы столкнулись с новым препятствием — СПГ из-за океана просто не на чем возить.
В декабре подразделение госкомпании PGNiG, PGNiG Supply and Trading, объявило тендер на фрахт шести-восьми газовозов сроком на три года по цене около 20 миллионов долларов в год за судно. Подрядчик должен обеспечить доставку сжиженного газа из Америки на терминал в Свиноуйсцье.
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Однако эксперты отмечают, что найти желающих будет очень трудно, поскольку цены фрахта нереально низки: обычно за долгосрочный чартер платят в три-четыре раза больше.
Да и дефицит газовозов с каждым годом обостряется, соответственно, растут и цены на их аренду. А чем дороже фрахт, тем труднее будет перепродавать американский газ европейцам. В общем, у Литвы сегодня больше шансов стать новым европейским газовым хабом, чем у Польши.
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Сергей МакогонPGNiGГазпромНоватэкЭкономика
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