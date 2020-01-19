Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим

"Штатными зенитными ракетными средствами российской авиабазы воздушные цели были уничтожены на безопасной дистанции от авиабазы. Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме", — говорится в сообщении.