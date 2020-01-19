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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-20T10:44+0300
https://ria.ru/20200119/1563612100.html
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим
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РИА Новости

Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим

23:51 19.01.2020 (обновлено: 10:44 20.01.2020)
62079
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкРоссийский вертолет Ми-24 во время облета авиабазы "Хмеймим" в Сирии
Российский вертолет Ми-24 во время облета авиабазы Хмеймим в Сирии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Боевики в Сирии 19 января пытались атаковать с помощью беспилотников авиабазу Хмеймим, ПВО базы уничтожили цели, ущерба базе нет, сообщает Минобороны России.
В ведомстве отметили, что с наступлением вечера российские средства противовоздушной обороны (ПВО) авиабазы Хмеймим засекли три небольших беспилотника, приближавшихся к базе с северо-востока.

"Штатными зенитными ракетными средствами российской авиабазы воздушные цели были уничтожены на безопасной дистанции от авиабазы. Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме", — говорится в сообщении.

Предыдущее нападение на авиабазу произошло в конце декабря. Тогда средствам ПВО удалось сбить два беспилотника, ущерба в результате налета не было.
Боевики террористической организации Джебхат ан-Нусра (террористическая организация, запрещенная в России) в провинции Идлиб, Сирия
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Война в СирииРоссияВойна в СирииСирияВ мире
Популярные комментарии
сирийские дети играют с коптерами , а эти вандалы пвошники их сбивают от скуки
20 января, 00:30
Edelwaiss DD
1026107137
Даша,Вам сколько лет? Такой порыв! Вы новости читайте не в одном источнике. Военные США не пустили наших и близко к нефтяным месторождениям. Нет там ничего благородного. Бизнес и сила там правят.
20 января, 01:39
SSinewa100
13412324
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