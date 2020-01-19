Гуаидо снова уехал в Колумбию

Гуаидо 22 февраля прошлого года сумел добраться до колумбийского города Кукута, несмотря на действующий с января запрет на выезд из Венесуэлы. Оппозиция Венесуэлы 23 февраля пыталась доставить в страну гуманитарную помощь, которую власти в лице законного главы государства Николаса Мадуро категорически не намерены принимать.

"Я уже в Колумбии, благодарю президента Ивана Дуке за его поддержку в борьбе за народ Венесуэлы", - написал Гуаидо.

"Приветствуем Гуаидо в Колумбии. Сегодня проведем рабочую встречу. Гуаидо также примет участие в саммите по борьбе с терроризмом", - в свою очередь написал глава латиноамериканской страны Дуке.