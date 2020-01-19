Гуаидо снова уехал в Колумбию

БУЭНОС-АЙРЕС, 19 янв - РИА Новости. Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо снова находится в Колумбии, свидетельствуют заявления в его Twitter и президента страны Ивана Дуке.
Гуаидо 22 февраля прошлого года сумел добраться до колумбийского города Кукута, несмотря на действующий с января запрет на выезд из Венесуэлы. Оппозиция Венесуэлы 23 февраля пыталась доставить в страну гуманитарную помощь, которую власти в лице законного главы государства Николаса Мадуро категорически не намерены принимать.
"Я уже в Колумбии, благодарю президента Ивана Дуке за его поддержку в борьбе за народ Венесуэлы", - написал Гуаидо.
"Приветствуем Гуаидо в Колумбии. Сегодня проведем рабочую встречу. Гуаидо также примет участие в саммите по борьбе с терроризмом", - в свою очередь написал глава латиноамериканской страны Дуке.
В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.