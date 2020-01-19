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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2020-01-20T04:39+0300
https://ria.ru/20200119/1563612074.html
Гуаидо снова уехал в Колумбию
https://cdn22.img.ria.ru/images/156314/12/1563141248_0:252:3068:1978_1036x0_80_0_0_5948567386286b455b27b02d6e58b721.jpg
РИА Новости

Гуаидо снова уехал в Колумбию

23:51 19.01.2020 (обновлено: 04:39 20.01.2020)
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© РИА Новости / Каролина Кабрал / Перейти в фотобанкЛидер оппозиции Хуан Гуаидо
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо
© РИА Новости / Каролина Кабрал
Перейти в фотобанк
БУЭНОС-АЙРЕС, 19 янв - РИА Новости. Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо снова находится в Колумбии, свидетельствуют заявления в его Twitter и президента страны Ивана Дуке.
Гуаидо 22 февраля прошлого года сумел добраться до колумбийского города Кукута, несмотря на действующий с января запрет на выезд из Венесуэлы. Оппозиция Венесуэлы 23 февраля пыталась доставить в страну гуманитарную помощь, которую власти в лице законного главы государства Николаса Мадуро категорически не намерены принимать.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
14 января, 23:19Попытка госпереворота в Венесуэле
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"Я уже в Колумбии, благодарю президента Ивана Дуке за его поддержку в борьбе за народ Венесуэлы", - написал Гуаидо.
"Приветствуем Гуаидо в Колумбии. Сегодня проведем рабочую встречу. Гуаидо также примет участие в саммите по борьбе с терроризмом", - в свою очередь написал глава латиноамериканской страны Дуке.
В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
Хуан Гуаидо
8 января, 07:13Попытка госпереворота в Венесуэле
Власти Аргентины отказались признавать посла Гуаидо
96652123
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоИван ДукеВенесуэлаВ мире
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