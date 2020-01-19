Берлинская конференция не решила все проблемы Ливии, заявили в Италии

РИМ, 19 янв – РИА Новости, Александр Логунов. Прошедшая в воскресенье в Берлине конференция по урегулированию в Прошедшая в воскресенье в Берлине конференция по урегулированию в Ливии не решила всех проблем этой страны, но дала надежду на будущее для ливийского народа и всего Средиземноморского региона, заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо

"Берлинская конференция достигла результатов, для которых она созывалась. Не все проблемы были решены, но был сделан шаг вперед, которого мы ждали. Все действующие стороны, вовлеченные в конфликт в Ливии, подписали заключительную декларацию, в которой содержится то, что в последние недели просила Италия. Прекращение продажи оружия и выполнение санкций в отношении тех, кто нарушает эмбарго, обязательство создать военный комитет, который гарантирует соблюдение перемирия; преобладание диалога вместо военных решений", - написал он в воскресенье вечером в своем Facebook.

По словам Ди Майо, Италия не может позволить, чтобы террористическая угроза, исходящая из Ливии, сказалась бы на национальной безопасности страны.

Как заявил ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте, страна готова принять самое активное участие в мониторинге режима прекращения огня в Ливии. Ранее Италия добивалась введения миротворческой миссии под эгидой ООН.

Принявший с ним участие в пресс-подходе Ди Майо заявил, что достигнутые в ходе конференции результаты "дают основания надеяться на будущее для ливийского народа и всего Средиземноморья".