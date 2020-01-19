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2020-01-19T23:45+0300
https://ria.ru/20200119/1563612007.html
Греция даст оценку конференции по Ливии после совещания глав МИД ЕС
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РИА Новости

Греция даст оценку конференции по Ливии после совещания глав МИД ЕС

23:45 19.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Международной конференции по Ливии
Госсекретарь США Майк Помпео и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Международной конференции по Ливии
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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АФИНЫ, 19 янв – РИА Новости. Греция отмечает ряд положительных итогов берлинской конференции по ливийскому урегулированию, однако официальную позицию определит после совета ЕС по иностранным делам, сообщил журналистам чиновник в греческом правительстве.
"Хорошо, что Берлинская конференция подтвердила свою приверженность поиску политического решения ливийской проблемы. Положительным является также обязательство всех соблюдать эмбарго на поставки оружия", - сказал он.
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Итоговый документ берлинской встречи направят в СБ ООН, заявил Лавров
"Официальная позиция греческой стороны будет завтра после завершения совета по иностранным делам, в котором примет участие министр иностранных дел Греции Никос Дендиас. Как ожидается, будет предоставлена полная информация о результатах конференции", - сказал чиновник.
Берлинская конференция состоялась после межливийских переговоров в Москве с участием представителей РФ и Турции. Командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар тогда покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Файеза Сарраджа. Делегация из Триполи подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.
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Лавров прокомментировал итоговый документ берлинской встречи по Ливии
В совместном итоговом документе говорится, что участники конференции призвали сформировать единое и эффективное правительство страны, возобновить мирные переговоры для завершения переходного периода и проведения выборов парламента и президента.
Участники конференции заявили также о "безоговорочном и полном" уважении эмбарго на поставку вооружений в эту страну, призвали всех акторов не предпринимать действия, идущие в разрез с этим режимом, в том числе путем рекрутирования наемников.
Участники конференции призвали прекратить перемещение военной техники и войск по территории страны.
Греция не была приглашена на конференцию, несмотря на ее настойчивые требования.
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Конференция по Ливии в БерлинеНикос ДендиасЛивияГрецияВ мире
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