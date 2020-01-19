Греция даст оценку конференции по Ливии после совещания глав МИД ЕС

Госсекретарь США Майк Помпео и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Международной конференции по Ливии

"Хорошо, что Берлинская конференция подтвердила свою приверженность поиску политического решения ливийской проблемы. Положительным является также обязательство всех соблюдать эмбарго на поставки оружия", - сказал он.

"Официальная позиция греческой стороны будет завтра после завершения совета по иностранным делам, в котором примет участие министр иностранных дел Греции Никос Дендиас. Как ожидается, будет предоставлена полная информация о результатах конференции", - сказал чиновник.

Берлинская конференция состоялась после межливийских переговоров в Москве с участием представителей РФ и Турции. Командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар тогда покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Файеза Сарраджа. Делегация из Триполи подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.

В совместном итоговом документе говорится, что участники конференции призвали сформировать единое и эффективное правительство страны, возобновить мирные переговоры для завершения переходного периода и проведения выборов парламента и президента.

Участники конференции заявили также о "безоговорочном и полном" уважении эмбарго на поставку вооружений в эту страну, призвали всех акторов не предпринимать действия, идущие в разрез с этим режимом, в том числе путем рекрутирования наемников.

Участники конференции призвали прекратить перемещение военной техники и войск по территории страны.