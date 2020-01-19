Участники встречи по Ливии заявили об уважении оружейного эмбарго

БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Участники конференции по Ливии в Берлине заявили о "безоговорочном и полном" уважении эмбарго на поставку вооружений в эту страну, призвали всех акторов не предпринимать действия, идущие в разрез с этим режимом, в том числе путем рекрутирования наемников, говорится в совместном итоговом документе.
"Мы привержены тому, чтобы безоговорочно и полно уважать и реализовывать оружейное эмбарго, установленное резолюцией 1970 Совета безопасности ООН и последующими резолюциями", - говорится в документе.
Страны-участницы призвали всех акторов "воздерживаться от любой активности, которая бы усугубляла конфликт или не соответствовала оружейному эмбарго СБ ООН или перемирию, в том числе финансированием военных мощностей и рекрутированием наемников".
Они выразили готовность делиться информацией о возможных нарушениях режима эмбарго, призвав остальные страны мира делать то же самое. Также в документе подчеркивается приверженность укреплению существующих механизмов ООН по мониторингу в Ливии.