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Макрон и Меркель "потеряли" Путина на саммите в Берлине
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РИА Новости

Макрон и Меркель "потеряли" Путина на саммите в Берлине

23:30 19.01.2020 (обновлено: 07:55 20.01.2020)
184352
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон растерялись из-за того, что российский лидер Владимир Путин задержался перед церемонией фотографирования на конференции по Ливии в Берлине. Об этом сообщает Sputnik Франция.
На записи видно, как Меркель и Макрон вместе с другими участниками саммита готовились к протокольной фотосессии, когда заметили, что российский лидер еще не подошел. Главы государств перекинулись взглядами, после чего канцлер Германии спросила генсека ООН Антониу Гутерреша, где Владимир Путин. Президент России должен был стоять рядом с ним на церемонии фотографирования.
Спустя мгновение российский лидер появился на месте съемки, его поприветствовал французский коллега, а Меркель показала, где нужно встать для снимка.
Сегодня в Берлине прошла международная мирная конференция по урегулированию ситуации в Ливии. В переговорах, помимо Путина, Меркель, Макрона и Гутерреша, приняли участие лидеры Великобритании, Египта, Турции, глава Еврокомиссии и представители других международных организаций.
По итогам переговоров принят итоговый документ, предполагающий решение гуманитарных проблем в Ливии. Он также предусматривает соблюдение прав человека и предоставление доступа к природным ресурсам страны всем этническим и политическим группам. Кроме того, принято решение создать военный комитет для обеспечения устойчивого перемирия.
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Обсудить 32
Конференция по Ливии в БерлинеЭммануэль МакронАнгела МеркельВладимир ПутинФранцияГерманияЛивияРоссияБерлин (город)В мире
Популярные комментарии
Так что Путина НУЖНО и подождть, а то фотка БЕЗ через пару десятков лет будет ничего не стоить.))) А так останутся в истории , как ""Я СТОЯЛ РЯДОМ с Путиным""
19 января, 23:56
DaDeputat alex
1252411117
А кто-то помнит фамилии клоунов проигнорировавших Путина на G20 в Австрали. Где они и кто они сегодня?
19 января, 23:53
DaDeputat alex
2940008
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