Макрон и Меркель "потеряли" Путина на саммите в Берлине

На записи видно, как Меркель и Макрон вместе с другими участниками саммита готовились к протокольной фотосессии, когда заметили, что российский лидер еще не подошел. Главы государств перекинулись взглядами, после чего канцлер Германии спросила генсека ООН Антониу Гутерреша, где Владимир Путин. Президент России должен был стоять рядом с ним на церемонии фотографирования.

Спустя мгновение российский лидер появился на месте съемки, его поприветствовал французский коллега, а Меркель показала, где нужно встать для снимка.

«А где Путин?»: Организаторы берлинской конференции потеряли перед церемонией фотографирования президента России pic.twitter.com/XTxmRB39XI — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 19, 2020

Сегодня в Берлине прошла международная мирная конференция по урегулированию ситуации в Ливии . В переговорах, помимо Путина, Меркель, Макрона и Гутерреша, приняли участие лидеры Великобритании, Египта, Турции, глава Еврокомиссии и представители других международных организаций.