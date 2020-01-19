В Госдуме оценили берлинские договоренности по Ливии

Ранее участники конференции по Ливии в Берлине подтвердили приверженность невмешательству в конфликт и внутренние дела этой североафриканской страны. Об этом говорится в совместном итоговом коммюнике.

"Берлинский саммит по Ливии в очередной раз продемонстрировал несомненное лидерство России в глобальной политике. Большую роль сыграло исключительное умение президента России Владимира Путина пройти по тонкой грани в сложнейших отношениях между противоборствующими сторонами внутри Ливии и стоящими за ними европейскими и арабскими державами, с тем чтобы привести процесс к положительному знаменателю", - сказала Панина РИА Новости.

По ее словам, предложив взвешенные формулировки, учитывающие интересы разных сторон, Россия сумела обеспечить создание под эгидой ООН механизма из шести рабочих групп, которые шаг за шагом начнут выполнять условия для продвижения к миру политическими методами.

"Есть надежда, что берлинские договоренности помогут восстановлению Ливии, разрушенной в 2011 году западным вмешательством. Вместе с тем, это возможно лишь в том случае, если США, Франция и Германия будут выполнять их честно, без двойных стандартов и предвзятости", - подчеркнула депутат.

В противном случае, считает Панина, берлинские договоренности постигнет судьба минских соглашений, "которые до сих пор не выполнены по вине Украины". "В любом случае предстоит длительный процесс, в котором Россия, безусловно, будет играть ключевую роль", - отметила депутат.

Берлинская конференция состоялась после межливийских переговоров в Москве с участием представителей РФ и Турции. Командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар тогда покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Файеза Сарраджа. Делегация из Триполи подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.