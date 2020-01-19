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В Госдуме оценили берлинские договоренности по Ливии
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РИА Новости

В Госдуме оценили берлинские договоренности по Ливии

23:28 19.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Участники церемонии фотографирования глав делегаций-участников Международной конференции по Ливии в Берлине
 Участники церемонии фотографирования глав делегаций-участников Международной конференции по Ливии в Берлине
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Договоренности, достигнутые на конференции по Ливии в Берлине, помогут восстановить страну, если США, Франция и Германия будут честно их соблюдать, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
Ранее участники конференции по Ливии в Берлине подтвердили приверженность невмешательству в конфликт и внутренние дела этой североафриканской страны. Об этом говорится в совместном итоговом коммюнике.
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"Берлинский саммит по Ливии в очередной раз продемонстрировал несомненное лидерство России в глобальной политике. Большую роль сыграло исключительное умение президента России Владимира Путина пройти по тонкой грани в сложнейших отношениях между противоборствующими сторонами внутри Ливии и стоящими за ними европейскими и арабскими державами, с тем чтобы привести процесс к положительному знаменателю", - сказала Панина РИА Новости.
По ее словам, предложив взвешенные формулировки, учитывающие интересы разных сторон, Россия сумела обеспечить создание под эгидой ООН механизма из шести рабочих групп, которые шаг за шагом начнут выполнять условия для продвижения к миру политическими методами.
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"Есть надежда, что берлинские договоренности помогут восстановлению Ливии, разрушенной в 2011 году западным вмешательством. Вместе с тем, это возможно лишь в том случае, если США, Франция и Германия будут выполнять их честно, без двойных стандартов и предвзятости", - подчеркнула депутат.
В противном случае, считает Панина, берлинские договоренности постигнет судьба минских соглашений, "которые до сих пор не выполнены по вине Украины". "В любом случае предстоит длительный процесс, в котором Россия, безусловно, будет играть ключевую роль", - отметила депутат.
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Берлинская конференция состоялась после межливийских переговоров в Москве с участием представителей РФ и Турции. Командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар тогда покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Файеза Сарраджа. Делегация из Триполи подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза ПНС. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с ЛНА маршала Халифы Хафтара.
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Конференция по Ливии в БерлинеГосдума РФЕлена ПанинаЛивияБерлин (город)В мире
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