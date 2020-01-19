Италия готова быть в первых рядах в деле мониторинга ситуации в Ливии

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи. 24 октября 2018

РИМ, 19 янв – РИА Новости, Сергей Старцев. Италия готова быть в первых рядах в деле мониторинга режима прекращения огня в Италия готова быть в первых рядах в деле мониторинга режима прекращения огня в Ливии , заявил журналистам премьер-министр Италии Джузеппе Конте в Берлине после завершения конференции по урегулированию в этой африканской стране.

"Италия готова быть в первых рядах в том, что касается ответственности по мониторингу мира. Прежде всего, мы должны пройти Совет безопасности ООН, и затем, вероятно, мы сможем определить эти обязательства", - приводит слова премьера итальянское информагентство Askanews

Конте позитивно оценил результаты берлинской конференции. По его словам, "мы можем быть довольны, потому что нам удалось сделать шаги вперед".

"Согласованные 55 пунктов включают в себя прекращение огня, эмбарго на оружие, определенный политический и институциональный путь. Были назначены члены совместного военного комитета. Это значительные шаги вперед", - сказал премьер-министр.