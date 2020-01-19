Эксперт оценил итоги конференции по Ливии в Берлине

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Конференция по Конференция по Ливии в Берлине является важным этапом на пути к урегулированию в стране, но при всех достигнутых договоренностях вопрос остается в том, как их будут реализовывать внешние игроки и обе стороны конфликта, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов

"Эта конференция — важный этап на пути ливийского урегулирования. Но надо сказать, что при позитивном настрое и общем заявлении, которое говорит о достигнутых позитивных результатах, при ее успехе главное — реализовать то, что было достигнуто обеими сторонами, а это самый сложный вопрос", — сказал Долгов.

По его словам, сложность состоит в противоречии между двумя центрами силы ливийского конфликта: Сарраджем и Хафтаром, а также в том, как будут реализовываться достигнутые договоренности сторонами конфликта и внешними игроками.

"То, что будут наблюдать за оружейным эмбарго — это позитивный момент, поскольку любая военная помощь — это продолжение, обострение конфликта. Важный вопрос — позиция внешних акторов, в том числе и Турции. Есть и другие — Египет, который активно участвует и поддерживает Халифу Хафтара; Алжир, который начинает играть свою роль. Вопрос в том, как они будут соблюдать договоренности", — считает востоковед.

19 января в Берлине прошла межливийская конференция. Во встрече помимо сторон конфликта приняли участие президент РФ Владимир Путин, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, госсекретарь США Майк Помпео и представители ряда других государств.