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Эксперт оценил итоги конференции по Ливии в Берлине
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РИА Новости

Эксперт оценил итоги конференции по Ливии в Берлине

23:19 19.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций участников Международной конференции по Ливии в Берлине
 Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций участников Международной конференции по Ливии в Берлине
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Конференция по Ливии в Берлине является важным этапом на пути к урегулированию в стране, но при всех достигнутых договоренностях вопрос остается в том, как их будут реализовывать внешние игроки и обе стороны конфликта, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.
"Эта конференция — важный этап на пути ливийского урегулирования. Но надо сказать, что при позитивном настрое и общем заявлении, которое говорит о достигнутых позитивных результатах, при ее успехе главное — реализовать то, что было достигнуто обеими сторонами, а это самый сложный вопрос", — сказал Долгов.
По его словам, сложность состоит в противоречии между двумя центрами силы ливийского конфликта: Сарраджем и Хафтаром, а также в том, как будут реализовываться достигнутые договоренности сторонами конфликта и внешними игроками.
"То, что будут наблюдать за оружейным эмбарго — это позитивный момент, поскольку любая военная помощь — это продолжение, обострение конфликта. Важный вопрос — позиция внешних акторов, в том числе и Турции. Есть и другие — Египет, который активно участвует и поддерживает Халифу Хафтара; Алжир, который начинает играть свою роль. Вопрос в том, как они будут соблюдать договоренности", — считает востоковед.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций участников Международной конференции по Ливии в Берлине
Вчера, 23:08
Участники конференции в Берлине призвали создать в Ливии единую армию
19 января в Берлине прошла межливийская конференция. Во встрече помимо сторон конфликта приняли участие президент РФ Владимир Путин, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, госсекретарь США Майк Помпео и представители ряда других государств.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.
Премьер-министр Борис Джонсон и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель на церемонии фотографирования глав делегаций участников Международной конференции по Ливии в Берлине
Вчера, 22:00
Хафтар и Саррадж на конференции напрямую не общались, сообщила Меркель
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Конференция по Ливии в БерлинеБорис ДолговБерлин (город)В мире
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