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Участники встречи в Берлине призвали не атаковать нефтеобъекты в Ливии
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РИА Новости

Участники встречи в Берлине призвали не атаковать нефтеобъекты в Ливии

23:19 19.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций участников Международной конференции по Ливии в Берлине
 Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций участников Международной конференции по Ливии в Берлине
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Участники конференции по Ливии в Берлине призвали воздерживаться от враждебных акций против объектов нефтяной отрасли этой североафриканской страны, говорится в совместном итоговом документе.
"Мы подчеркиваем, что Национальная нефтяная корпорация (NOC) является единственной независимой и легитимной нефтяной компанией в соответствии с резолюциями Совета безопасности ООН 2259 и 2441. Мы призываем все стороны продолжать обеспечение безопасности объектов (отрасли) и воздерживаться от враждебных акций против нефтяных объектов и инфраструктуры. Мы отвергаем любые попытки разрушить ливийскую нефтяную инфраструктуру, любые нелегальные работы по разведке энергоресурсов, которые принадлежат народу Ливии, путем продажи или покупки сырой нефти или продуктов, неподконтрольных NOC", - говорится в документе.
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Конференция по Ливии в БерлинеЛивияООНБерлин (город)В мире
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