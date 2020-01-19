Конференция в Берлине призвала создать единое правительство Ливии

"Мы призываем сформировать работающий президентский совет, а также единое, инклюзивное и эффективное ливийской правительство, одобренное палатой представителей. Мы призываем все ливийские стороны возобновить ведомый ливийцами политический процесс под эгидой миссии ООН по поддержке Ливии (UNSMIL), вовлекаясь в него конструктивно, открывая путь окончанию переходного периода путем свободных, справедливых, инклюзивных и заслуживающих доверия парламентских и президентских выборов", - говорится в документе, обнародованном кабмином ФРГ.