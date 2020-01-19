Конференция в Берлине призвала ООН содействовать переговорам в Ливии

БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Участники конференции по Ливии в Берлине призвали ООН способствовать переговорам по перемирию между сторонами конфликта в стране путем создания технических групп, а Совет безопасности - вводить санкции против тех, кто будет нарушать режим прекращения огня, говорится в совместном итоговом документе.
"Мы призываем ООН способствовать переговорам о перемирии между сторонами конфликта, в том числе путем немедленного создания рабочих групп по мониторингу и верификации перемирия", - говорится в документе.
От Совета безопасности лидеры стран-участниц требуют вводить санкции против нарушителей перемирия, а от стран-участниц - реализации таких санкционных мер.