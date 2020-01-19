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Конференция в Берлине призвала ООН содействовать переговорам в Ливии
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РИА Новости

Конференция в Берлине призвала ООН содействовать переговорам в Ливии

23:10 19.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи на полях Международной конференции по Ливии в Берлине
 Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи на полях Международной конференции по Ливии в Берлине
© РИА Новости / Алексей Никольский
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БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Участники конференции по Ливии в Берлине призвали ООН способствовать переговорам по перемирию между сторонами конфликта в стране путем создания технических групп, а Совет безопасности - вводить санкции против тех, кто будет нарушать режим прекращения огня, говорится в совместном итоговом документе.
"Мы призываем ООН способствовать переговорам о перемирии между сторонами конфликта, в том числе путем немедленного создания рабочих групп по мониторингу и верификации перемирия", - говорится в документе.
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи на полях Международной конференции по Ливии в Берлине
Вчера, 23:04
Участники встречи в Берлине призвали прекратить маневры войск в Ливии
От Совета безопасности лидеры стран-участниц требуют вводить санкции против нарушителей перемирия, а от стран-участниц - реализации таких санкционных мер.
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Конференция по Ливии в БерлинеЛивияООНБерлин (город)В мире
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