Участники конференции в Берлине призвали создать в Ливии единую армию

БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Участники конференции по Участники конференции по Ливии в Берлине поддержали создание в этой стране единой армии, полиции и силовых структур под управлением гражданских властей, говорится в совместном итоговом документе.

"Мы поддерживаем создание единой ливийской национальной армии, полиции и силовых структур под управлением центральных гражданских властей на основе каирского переговорного процесса и принятых в его рамках документов", - говорит в документе, опубликованном МИД ФРГ.

Берлинская конференция состоялась после межливийских переговоров в Москве с участием представителей РФ и Турции. Командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар тогда покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Файеза Сарраджа. Делегация из Триполи подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.