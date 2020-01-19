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Участники встречи в Берлине призвали прекратить маневры войск в Ливии
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РИА Новости

Участники встречи в Берлине призвали прекратить маневры войск в Ливии

23:04 19.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи на полях Международной конференции по Ливии в Берлине
 Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи на полях Международной конференции по Ливии в Берлине
© РИА Новости / Алексей Никольский
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БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Участники берлинской конференции по Ливии призвали прекратить перемещение военной техники и войск по территории страны, говорится в совместном итоговом документе.
"Мы призываем к прекращению всех военных маневров сторонами конфликта или при их прямой поддержке в Ливии и над ней, начиная со старта процесса прекращения огня", - говорится в тексте.
Участники конференции также приветствовали заметное снижение насилия с момента объявления перемирия 12 января, что произошло по инициативе России и Турции, а также проведенные в Москве межливийские переговоры при участии упомянутых стран.
Лидеры стран-участниц также выступили за демобилизацию и разоружение нерегулярных вооруженных формирований с последующей интеграцией их членов на индивидуальной основе, при консенсусе личного состава и профессиональной оценке в законные военные, гражданские институты и органы безопасности.
Канцлер Австрии Себастьян Курц
Вчера, 22:50
Канцлер Австрии поприветствовал берлинское соглашение по Ливии
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