Участники встречи в Берлине призвали прекратить маневры войск в Ливии

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи на полях Международной конференции по Ливии в Берлине

БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Участники берлинской конференции по Участники берлинской конференции по Ливии призвали прекратить перемещение военной техники и войск по территории страны, говорится в совместном итоговом документе.

"Мы призываем к прекращению всех военных маневров сторонами конфликта или при их прямой поддержке в Ливии и над ней, начиная со старта процесса прекращения огня", - говорится в тексте.

Участники конференции также приветствовали заметное снижение насилия с момента объявления перемирия 12 января, что произошло по инициативе России и Турции, а также проведенные в Москве межливийские переговоры при участии упомянутых стран.