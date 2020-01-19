Участники встречи в Берлине выступили за невмешательство в дела Ливии

БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Участники Участники конференции по Ливии в Берлине подтвердили приверженность невмешательству в конфликт и внутренние дела этой североафриканской страны, говорится в совместном итоговом коммюнике.

"Мы привержены невмешательству в вооруженный конфликт или внутренние дела Ливии , призываем всех международных акторов делать то же самое", - говорится в документе.

Они добавили, что признают центральную роль ООН в продвижении инклюзивного внутриливийского процесса урегулирования и поддерживают в этом Миссию поддержки ООН в Ливии (UNSMIL) и усилия спецпосланника генсека ООН Гассана Саламе.

"Мы вновь подтверждаем нашу строгую приверженность суверенитету, независимости, территориальной целостности и национальному единству Ливии. Только ведомый ливийцами политический процесс может закончить конфликт и принести стабильный мир", - говорится в документе.

В коммюнике также отмечается, что нестабильность в стране и внешнее вмешательство, расколы в государственных институтах, распространение оружия и "хищническая" экономика угрожают международному миру и безопасности, предоставляет "плодородную почву" для контрабанды, вооруженных группировок и террористов, в том числе "Аль-Каиды"* и "Исламского государства"*, их активность в итоге привела к всплеску волны миграции и ухудшению гуманитарной ситуации.

"Мы привержены тому, чтобы помогать ливийцам в борьбе с этими структурными проблемами в государственном управлении и безопасности", - заявили лидеры стран-участниц.