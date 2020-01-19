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Участники встречи в Берлине выступили за невмешательство в дела Ливии
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РИА Новости

Участники встречи в Берлине выступили за невмешательство в дела Ливии

23:01 19.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Участники церемонии фотографирования глав делегаций-участников Международной конференции по Ливии в Берлине
 Участники церемонии фотографирования глав делегаций-участников Международной конференции по Ливии в Берлине
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Участники конференции по Ливии в Берлине подтвердили приверженность невмешательству в конфликт и внутренние дела этой североафриканской страны, говорится в совместном итоговом коммюнике.
"Мы привержены невмешательству в вооруженный конфликт или внутренние дела Ливии, призываем всех международных акторов делать то же самое", - говорится в документе.
Они добавили, что признают центральную роль ООН в продвижении инклюзивного внутриливийского процесса урегулирования и поддерживают в этом Миссию поддержки ООН в Ливии (UNSMIL) и усилия спецпосланника генсека ООН Гассана Саламе.
"Мы вновь подтверждаем нашу строгую приверженность суверенитету, независимости, территориальной целостности и национальному единству Ливии. Только ведомый ливийцами политический процесс может закончить конфликт и принести стабильный мир", - говорится в документе.
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В коммюнике также отмечается, что нестабильность в стране и внешнее вмешательство, расколы в государственных институтах, распространение оружия и "хищническая" экономика угрожают международному миру и безопасности, предоставляет "плодородную почву" для контрабанды, вооруженных группировок и террористов, в том числе "Аль-Каиды"* и "Исламского государства"*, их активность в итоге привела к всплеску волны миграции и ухудшению гуманитарной ситуации.
"Мы привержены тому, чтобы помогать ливийцам в борьбе с этими структурными проблемами в государственном управлении и безопасности", - заявили лидеры стран-участниц.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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