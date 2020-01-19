Меркель: представители Ливии договорились о создании военной комиссии

БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Ливийские представители договорились о формировании военной комиссии "пять на пять", назвали имена участников, заявила канцлер Германии Ливийские представители договорились о формировании военной комиссии "пять на пять", назвали имена участников, заявила канцлер Германии Ангела Меркель

"Самое важное, что ливийские представители, в частности, генерал (Халифа) Хафтар и (Файез) Саррадж, (договорились) о следующих шагах, которые нужно предпринять, которые предложил генеральный секретарь ООН (Антониу Гутерреш) и господин (спецпосланник ООН по Ливии Гассан) Саламе. Это, в частности, военная комиссия "пять на пять", - заявила Меркель.

"Сейчас будут отправлены приглашения для тех, кто будет в этой комиссии. Это должно быть основой, чтобы мы могли перевести мирный договор в консолидированное перемирие", - отметила канцлер.

Конференция по урегулированию в Ливии прошла в воскресенье в Берлине, на нее были приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран.

Конференция проходила в ведомстве федерального канцлера в центре немецкой столицы.