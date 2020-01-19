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Меркель: представители Ливии договорились о создании военной комиссии
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РИА Новости

Меркель: представители Ливии договорились о создании военной комиссии

22:58 19.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встреч
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встреч
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Ливийские представители договорились о формировании военной комиссии "пять на пять", назвали имена участников, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
"Самое важное, что ливийские представители, в частности, генерал (Халифа) Хафтар и (Файез) Саррадж, (договорились) о следующих шагах, которые нужно предпринять, которые предложил генеральный секретарь ООН (Антониу Гутерреш) и господин (спецпосланник ООН по Ливии Гассан) Саламе. Это, в частности, военная комиссия "пять на пять", - заявила Меркель.
"Сейчас будут отправлены приглашения для тех, кто будет в этой комиссии. Это должно быть основой, чтобы мы могли перевести мирный договор в консолидированное перемирие", - отметила канцлер.
Конференция по урегулированию в Ливии прошла в воскресенье в Берлине, на нее были приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран.
Конференция проходила в ведомстве федерального канцлера в центре немецкой столицы.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
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Конференция по Ливии в БерлинеФайез ас-СарраджХалифа ХафтарАнгела МеркельВ мире
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