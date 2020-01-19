Маас заявил, что цель берлинской конференции по Ливии достигнута

БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Цель международной конференции по Ливии в Берлине достигнута, есть ключ для ливийского урегулирования, который "осталось вставить в замок и повернуть", заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
"По достижению цели, обозначенной в рамках этой конференции, мы получим ключ, который позволит нам найти выход из этого конфликта. У нас есть ключ для урегулирования конфликта, который теперь нужно вставить в замок и повернуть", - сказал Маас на итоговой пресс-конференции в Берлине.
Берлинская конференция состоялась после межливийских переговоров в Москве с участием представителей РФ и Турции. Командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар тогда покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Файеза Сарраджа. Делегация из Триполи подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза ПНС. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с ЛНА маршала Халифы Хафтара.