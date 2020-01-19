Маас заявил, что цель берлинской конференции по Ливии достигнута

"По достижению цели, обозначенной в рамках этой конференции, мы получим ключ, который позволит нам найти выход из этого конфликта. У нас есть ключ для урегулирования конфликта, который теперь нужно вставить в замок и повернуть", - сказал Маас на итоговой пресс-конференции в Берлине.