Меркель назвала условие для обсуждения механизма наблюдения в Ливии

"Давайте двигаться постепенно, шаг за шагом ... Как только будет установлен бессрочный режим прекращения огня, можно будет подумать о мониторинге режима прекращения огня. Но это не было предметом обсуждения на сегодняшней конференции. Об этом мы конкретно не говорили", - сказала Меркель на пресс-конференции.