Меркель назвала условие для обсуждения механизма наблюдения в Ливии

БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Если в Ливии будет установлено бессрочное перемирие, можно будет обсуждать вопрос о механизме наблюдения, но речь в Берлине об этом не шла, сказала канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"Давайте двигаться постепенно, шаг за шагом ... Как только будет установлен бессрочный режим прекращения огня, можно будет подумать о мониторинге режима прекращения огня. Но это не было предметом обсуждения на сегодняшней конференции. Об этом мы конкретно не говорили", - сказала Меркель на пресс-конференции.