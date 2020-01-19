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Меркель назвала условие для обсуждения механизма наблюдения в Ливии
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РИА Новости

Меркель назвала условие для обсуждения механизма наблюдения в Ливии

22:36 19.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Если в Ливии будет установлено бессрочное перемирие, можно будет обсуждать вопрос о механизме наблюдения, но речь в Берлине об этом не шла, сказала канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"Давайте двигаться постепенно, шаг за шагом ... Как только будет установлен бессрочный режим прекращения огня, можно будет подумать о мониторинге режима прекращения огня. Но это не было предметом обсуждения на сегодняшней конференции. Об этом мы конкретно не говорили", - сказала Меркель на пресс-конференции.
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