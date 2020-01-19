Итоговый документ берлинской встречи направят в СБ ООН, заявил Лавров

БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Итоговый документ Берлина будет направлен в Совет безопасности ООН, Россия будет настаивать, чтобы учитывалось мнение ливийцев при его рассмотрении, заявил журналистам и.о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Выделена роль Совета Безопасности, которому этот (итоговый – ред.) документ будет направлен, для того, чтобы Совет безопасности его изучил, рассмотрел и выразил свое отношение к нему. Президент (РФ Владимир) Путин изложил нашу позицию и подчеркнул, что при рассмотрении этих рекомендаций, которые были одобрены в Берлине, в Совете безопасности ООН мы, конечно, будем учитывать мнение ливийцев", - сказал Лавров по итогам конференции в Берлине.
Берлинская конференция прошла после межливийских переговоров в Москве 13 января с участием России и Турции и является их логическим продолжением. И. о. министра иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу отметил, что итоговые документы Берлина почти согласованы. В ООН указали, что проект коммюнике включает шесть "корзин", в том числе прекращение боевых действий, соблюдение оружейного эмбарго, реформу сектора безопасности.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза ПНС. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с ЛНА маршала Халифы Хафтара.