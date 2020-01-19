Итоговый документ берлинской встречи направят в СБ ООН, заявил Лавров

"Выделена роль Совета Безопасности, которому этот (итоговый – ред.) документ будет направлен, для того, чтобы Совет безопасности его изучил, рассмотрел и выразил свое отношение к нему. Президент (РФ Владимир) Путин изложил нашу позицию и подчеркнул, что при рассмотрении этих рекомендаций, которые были одобрены в Берлине, в Совете безопасности ООН мы, конечно, будем учитывать мнение ливийцев", - сказал Лавров по итогам конференции в Берлине.