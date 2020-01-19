Лавров рассказал об итогах конференции по Ливии в Берлине

Поездка президента РФ В. Путина в Берлин для участия в Международной конференции по Ливии

Так, в нем содержится пункт о том, что все этнические и политические группы должны иметь доступ к природным богатствам страны. Кроме того, стороны переговоров призвали решить гуманитарные проблемы Ливии и соблюдать права человека. В документе также есть раздел, где говорится о поддержке этих процессов по всем направлениям, в том числе под эгидой ООН.

Документ подразумевает создание военного комитета, который при содействии ООН будет добиваться устойчивого перемирия в Ливии.

"Ситуация непростая. Ливийские стороны сделали маленький шаг вперед по сравнению со встречей, состоявшейся 13 января в Москве: они договорились делегировать по пять представителей в создаваемый по инициативе ооновцев военный комитет, в рамках которого будут рассматриваться все вопросы, связанные с обеспечением перемирия", — рассказал Лавров.

По его словам, Россия настояла на том, что командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар и глава Правительства национального согласия Файез Саррадж присутствовали на конференции в Берлине.

Документ направят в Совбез ООН. В свою очередь, Россия будет настаивать на том, чтобы учитывалось мнение ливийцев при его рассмотрении.