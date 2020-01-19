Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-19T23:57+0300
https://ria.ru/20200119/1563610849.html
Лавров рассказал об итогах конференции по Ливии в Берлине
https://cdn22.img.ria.ru/images/156361/08/1563610800_0:0:2774:1560_1036x0_80_0_0_f1e6a7ecb1504103ccae3dca66495071.jpg
РИА Новости

Лавров рассказал об итогах конференции по Ливии в Берлине

22:29 19.01.2020 (обновлено: 23:57 19.01.2020)
20927
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПоездка президента РФ В. Путина в Берлин для участия в Международной конференции по Ливии
Поездка президента РФ В. Путина в Берлин для участия в Международной конференции по Ливии
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. И. о. главы МИД Сергей Лавров рассказал о содержании итогового документа по Ливии, который приняли на конференции в Берлине.
Так, в нем содержится пункт о том, что все этнические и политические группы должны иметь доступ к природным богатствам страны. Кроме того, стороны переговоров призвали решить гуманитарные проблемы Ливии и соблюдать права человека. В документе также есть раздел, где говорится о поддержке этих процессов по всем направлениям, в том числе под эгидой ООН.
Михаил Богданов
Вчера, 17:22
В Ливии есть провокаторы, желающие сорвать перемирие, заявил Богданов
Документ подразумевает создание военного комитета, который при содействии ООН будет добиваться устойчивого перемирия в Ливии.

"Ситуация непростая. Ливийские стороны сделали маленький шаг вперед по сравнению со встречей, состоявшейся 13 января в Москве: они договорились делегировать по пять представителей в создаваемый по инициативе ооновцев военный комитет, в рамках которого будут рассматриваться все вопросы, связанные с обеспечением перемирия", — рассказал Лавров.

По его словам, Россия настояла на том, что командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар и глава Правительства национального согласия Файез Саррадж присутствовали на конференции в Берлине.
Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Вашингтоне. 7 января 2020
Вчера, 18:46
Ливийцы сами должны решать свою судьбу, заявил Помпео
Документ направят в Совбез ООН. В свою очередь, Россия будет настаивать на том, чтобы учитывалось мнение ливийцев при его рассмотрении.
Берлинская конференция прошла после межливийских переговоров в Москве 13 января с участием России и Турции и стала их логическим продолжением. Ранее Лавров отметил, что итоговые документы Берлина почти согласованы. В ООН указали, что проект коммюнике включает шесть "корзин", в том числе прекращение боевых действий, соблюдение оружейного эмбарго, реформу сектора безопасности.
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Вчера, 21:57
Меркель: участники конференции едины в соблюдении оружейного эмбарго
283591318
Обсудить 4
Конференция по Ливии в БерлинеВойна в СирииХалифа ХафтарСергей ЛавровЛивияООНВ мире
Популярные комментарии
Никого из нормальных людей не интересуют "итоги конференции по Ливии". И это естественно и вполне логично.
20 января, 00:11
Смауг Смаугович
8002531
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленскому не дали выступить на форуме памяти холокоста в Израиле
Российский вертолет Ми-24 во время облета авиабазы Хмеймим в Сирии
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Борис Джонсон во время встречи на полях Международной конференции по Ливии в Берлине
Премьер Британии назвал Путину условие нормализации отношений
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Источник рассказал о возврате России долгов за военную технику
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с членами российского правительства
"Ъ" опубликовал данные о доходах Мишустина и его жены
Пуск ракеты-носителя Протон-М с российским космическим аппаратом Электро-Л №3 с космодрома Байконур
Для вывода спутников системы "Сфера" потребуется 148 запусков ракет
Актер Марат Башаров
Башаров прокомментировал срыв своего выступления на Украине
Банкноты номиналом 1000 гривен
Киевский эксперт объяснил, почему россияне вчетверо богаче украинцев
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
Американский хайтек проиграл "великую страну" российскому оружию
Макрон и Меркель потеряли Путина на саммите в Берлине
Макрон и Меркель "потеряли" Путина на саммите в Берлине
Скриншот видео первого полета беспилотника X-61A Gremlin
Новейший турбореактивный беспилотник США разбился во время испытаний
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко
Тимошенко заявила о начале "ликвидации" Украины
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1
Источник: Сербия купила у России комплексы ПВО "Панцирь-С1"
Тимур Гайдуков
Умер бывший участник команды КВН "Город Пятигорск" Тимур Гайдуков
Участники церемонии фотографирования глав делегаций-участников Международной конференции по Ливии в Берлине
Участники встречи по Ливии обязались не поддерживать стороны конфликта
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:04В Госдуме прокомментировали итоги конференции по Ливии в Берлине
12:02Спасатель посчитал трагедию в пермском отеле результатом халатности
11:57Глава МИД Чехии прокомментировал итоги встречи по Ливии
11:54Китай готов работать над реализацией итогов конференции по Ливии
11:52Шойгу призвал укреплять силовой потенциал ОДКБ
11:51Ребенка, которого спасли при ЧП в пермском отеле, забрала бабушка
11:51Москвичей предупредили о резких колебаниях атмосферного давления
11:48СМИ: делегация Ирака посетит Россию, Китай и Украину для покупки ПВО
11:48Умер историк церкви Георгий Ореханов
11:48В Татарстане из школы эвакуировали почти 800 человек из-за возгорания
11:46В России выдали первые загранпаспорта с помощью криптобиокабин
11:43В Пермской сетевой компании раскрыли подробности ЧП в гостинице
11:40В Чехии позитивно оценили итоги конференции по Ливии в Берлине
11:38Президент Чехии назвал Путина сильным политиком
11:36Реконструкцию станции Биробиджан II планируют завершить в 2021 году
11:36Режиссера Сергея Соловьева перевели в реанимацию, сообщил источник
11:35МИД Китая заявил о поддержке инициатив, способствующих сохранению СВПД
11:34В Ленинградской области двоих подростков подозревают в изнасиловании
11:32В Калуге из центра реабилитации животных украли десять обезьян
11:27На судью в Кирове начали производство по делу о пьяном вождении
Лента новостейМолния