Лавров рассказал об итогах конференции по Ливии в Берлине

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. И. о. главы МИД Сергей Лавров рассказал о содержании итогового документа по Ливии, который приняли на конференции в Берлине.
Так, в нем содержится пункт о том, что все этнические и политические группы должны иметь доступ к природным богатствам страны. Кроме того, стороны переговоров призвали решить гуманитарные проблемы Ливии и соблюдать права человека. В документе также есть раздел, где говорится о поддержке этих процессов по всем направлениям, в том числе под эгидой ООН.
Документ подразумевает создание военного комитета, который при содействии ООН будет добиваться устойчивого перемирия в Ливии.
"Ситуация непростая. Ливийские стороны сделали маленький шаг вперед по сравнению со встречей, состоявшейся 13 января в Москве: они договорились делегировать по пять представителей в создаваемый по инициативе ооновцев военный комитет, в рамках которого будут рассматриваться все вопросы, связанные с обеспечением перемирия", — рассказал Лавров.
По его словам, Россия настояла на том, что командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар и глава Правительства национального согласия Файез Саррадж присутствовали на конференции в Берлине.
Документ направят в Совбез ООН. В свою очередь, Россия будет настаивать на том, чтобы учитывалось мнение ливийцев при его рассмотрении.
Берлинская конференция прошла после межливийских переговоров в Москве 13 января с участием России и Турции и стала их логическим продолжением. Ранее Лавров отметил, что итоговые документы Берлина почти согласованы. В ООН указали, что проект коммюнике включает шесть "корзин", в том числе прекращение боевых действий, соблюдение оружейного эмбарго, реформу сектора безопасности.